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Erman Toroğlu: Aşağılık kompleksi yapma Tudor, Trabzonspor seni çatır çatır yendi

Geçtiğimiz hafta Trabzonspor maçından sonra Rıza Çalımbay'ın futbolunu eleştiren Igor Tudor'a Erman Toroğlu'ndan çok sert bir yorum geldi.

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Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup ettiği maç sonrası mücadeleyi değerlendirdi. Ünlü yorumcu, Igor Tudor'un Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar için çok sert ifadeler kullandı.

İşte Toroğlu’nun ifadeleri;

“Madem Trabzonspor bu kadar aptal oynuyor sen de gerizekalı futbol oynuyorsun. Kompleks yapma Trabzonspor senden iyi oynadı. Trabzonspor hocası akıllı oynadı ve seni çatır çatır çatır yendi. Neden bunu aşağılık kompleksi yapıp kabul etmiyor. Mesut Bakkal’a herhalde telefon açtı takımını böyle oynat dedi. Bakkal’da dedi ki ‘Peki koçum olur’ dedi 5 tane gol attılar.

”AŞAĞILIK KOMPLEKSİ”

“Galatasaray hocası başarılı başarısız yorumu yapmadı kimse… Rakip takımın kötü oynadığı yanlış taktik verdiği sen doğru taktikle onu yenseydin. Galatasaray hocasına bu aşağılık kompleksi yakışıyor mu?

”BU HIRVATLARIN ÇOĞU BÖYLE ZATEN”

Geçen haftanın özeti bu. Ben bakıyorum Tudor’un başarılı işler yapıyor, bazı yanlışları var deniyordu. Tenkit edilme sebebi yorumları. Tudor kusura bakmasın böyle aptalca yorumlar yaparsa ‘Trabzonspor kötü oynadı vs’ dersen. Trabzonspor bir önceki hafta 6 gol yemiş sen bunlara girme. Bu Hırvatların çoğu böyle zaten.

”10 NUMARA BİR ADAM”

Belhanda geldi 2-3 maç iyi. Belhanda ‘Burası cennet’ dedi ya. İki top atarım işi götürürüm dedi. Aptalca atıldıktan sonra bu kadar darbe yiyeceği ve böyle rahat olmayacağını anladı. Mariano Galatasaray’ın bir numaralı adamı. Çıplak gözle seyretmek isterim. Adamı televizyondan izliyorum, girdiği-çıktığı yerler inanılmaz ya. 10 numara bir adam gerçekten.

”KİM BULUP GETİRDİYSE HELAL OLSUN”

Hem hücumu ve savunması gerçekten çok iyi ya. Arkadaşlarını falan uyarıyor. İnanılmaz gerçekten. Gomis gol falan atıyor tamam ama son derece profesyonel kim bulup getirdiyse helal olsun.”

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