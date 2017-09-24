Erman Toroğlu: Beşiktaş'ın en büyük rakibi Şenol Güneş'tir!

Erman Toroğlu mücadelenin ilk yarısındaki kırmızı kart kararlarını değerlendirdi.

İşte Toroğlu'nun sözleri...

Quaresma, takımı sattı ihanet etti. Rakip mahalledesin, seyirciyi sinirlendir ama sen sinirleniyorsun ve atılıyorsun, resmen takımı satıyorsun. Şenol Güneş, ilk defa bu kadar kaliteli futbolcuları yönetiyor ve rakiplerde bu sezon iyiler bakalım ne yapacaklar?

Türkiye'de 5 yıldızlı derbi, Galatasaray - Fenerbahçe derbileridir. Fenerbahçe - Beşiktaş maçları ise 4 yıldızdır, hakem bu maçın ağırlığını kaldıramadı. Şenol Güneş, diyorki niye atıldım? Yahu kamera gösterdi, küfür ettin atıldın, küfür etmeyeceksin takımının yanında olacaksın. Quaresma atılırken bir hareket yaptı, hakem bunu yazdıysa 2-3 maç daha ceza aldın.

Yarışta yokken susup siniyorsunuz ama iddialı olunca ortaya çıkıp sallıyorsunuz. Eskiden Fikret Orman Aziz Yıldırım'ı eleştirirdi ama şimdi kendisi de aynı tarz bir yönetici oldu. Mesela bu hatayı Galatasaray başkanı Dursun Özbek yapmıyor.

Quaresma'nın kırmızı kartta sonra yaptığı bir hareket var. Orada ters bir iş yaptı hakeme. Belki cezası büyüyebilir. Hemen araya girdiler. Sarı kartlı oyuncular hep tehlike. Burada hep teknik adamlara kalıyor iş. Beşiktaş'ı da fazla üstüne çekebilirsen seni duman edebilir. Beşiktaş'ın arkasına gideceksin. Orası sana daha fazla servis yapacak. 65'ten sonra çok değişik şeyler olacak bu maçta. Fenerbahçe Beşiktaş'a göre daha canlı ve istekli oynuyor. Beşiktaş Fenerbahçe'ye cevap veremedi orada. Fener gözü kara oynuyor. Beşiktaş öyle oynayamıyor.

Sadece ben söylemiyorum herkes söylüyor, Beşiktaş'ın en büyük rakibi Şenol Güneş'tir! Beşiktaş yöneticileri söylüyor, bu mağlubiyeti de bize yıkacak yine bizim üstümüze atacak. Şimdi bunu yönetici söylüyor, çünkü hoca ile papazlar.