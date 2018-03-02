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Erman Toroğlu: Koridorda Beşiktaşlı bir yöneticinin olayların ortasında olduğu söyleniyor

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, maçtan sonra katıldığı canlı yayında derbinin devre arasında sıra dışı olaylar yaşandığını ileri sürdü.

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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi yüksek tansiyonda geçerken, karşılaşma sonrası demeç savaşları da vardı.

A Spor'da yayına çıkan yorumcu Erman Toroğlu da şok iddialarda bulundu. Toroğlu, ilk yarının bitimiyle birlikte soyunma odası koridorlarında olaylar yaşandığı iddiasının olduğunu ileri sürerek, "Çok çeşitli olaylar olduğu söyleniyor. Beşiktaşlı bir yöneticinin olayların ortasında olduğu, futbolcuların arasında itiş kakışın uzun süre sonlandırılamadığı söyleniyor" ifadesini kullandı.

Maçın devre arasında Alper Potuk'un gördüğü kırmızı kart sonrası ilk yarının bitiş düdüğüyle birlikte soyunma odası koridorlarında kavga yaşandığı ifade edilmişti.

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