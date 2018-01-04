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Erol Bedir: Bir hafta içinde 3 transferi de bitireceğiz

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Teknik Direktör Marius Sumudica'nın belirlediği 3 transferi herhangi bir aksaklık çıkmazsa bir hafta içinde bitireceklerini söyledi.

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Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, transfer görüşmesinde William De Amorim ve kulübü ile görüştüklerini ve mutabık kaldıklarını belirterek, "Steaua Bükreş'ten William De Amorim ve takımı ile görüştük. Satın alma opsiyonlu olarak kiraladık. Cumartesi veya pazar günü Kayseri'de olacak ve sağlık kontrolünden geçirildikten sonra inşallah kendisi ile sözleşme imzalayacağız" şeklinde konuştu.

"Eksikleri tamamladığımızda resim tamamlanacaktır"

Teknik Direktör Marius Sumudica'nın istediği bölgelere transfer yapmak için çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Başkan Erol Bedir, "İstenilen bölgelere transferleri de bir hafta içinde bitirmiş oluruz. O zaman eksikleri koyduğumuzda resmin tamamı ortaya çıkmış olacak" ifadesinde bulundu.

Başkan Erol Bedir, sarı-kırmızılı takımın bu gün top başı yaparak kampa başlayacağını bildirdi.

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