Erol Bedir: Marius Sumudica'ya teklif var

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, TRT Spor'da açıklamalarda bulundu ve teknik direktörleri Marius Sumudica'ya teklif geldiğini belirtirken, transfer açıklamalarında bulundu.

Bedir, Rumen hocaya yıllık 1,8 milyonluk bir teklif geldiğini söylerken, "Sumudica ile 2 yıllık sözleşmemiz var. Karşılıklı tazminatlarımız var. Yıllık 1,8 milyon eurodan 2 senelik teklif yaptılar ve teklif yapan kulüp tazminatını da üstleniyor. Sumudica'ya 'Hedeflerin var, bunun yolu Kayseri'den geçiyor' dedim, teklifi reddettiğini söyledi" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL KULÜPLERİNİN EN İYİ OYUNCULARI İÇİN KONUŞMAYA HAZIRIZ"

Deniz Türüç'e teklif olmadığını söyleyen başkan, İstanbul takımlarının en iyi oyuncularını da almaya hazır olduklarını kaydederken, "Deniz Türüç ile ilgili herhangi bir teklif gelmedi ama menajerler aracılığıyla 7-8 oyuncumuza teklif geliyor. Hiçbir oyuncumuza yazılı, sözlü bir teklif gelmedi. Teklif gelirse, 24 oyuncumuzun tamamına gelen teklifleri konuşmaya hazırız. İstanbul kulüpleri de dahil en iyi oyuncularını almak için de konuşmaya hazırız." diye konuştu.