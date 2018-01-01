Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Erol Bedir: Marius Sumudica'ya teklif var

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Bedir'in sözleri ve detaylar...

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, TRT Spor'da açıklamalarda bulundu ve teknik direktörleri Marius Sumudica'ya teklif geldiğini belirtirken, transfer açıklamalarında bulundu.

Bedir, Rumen hocaya yıllık 1,8 milyonluk bir teklif geldiğini söylerken, "Sumudica ile 2 yıllık sözleşmemiz var. Karşılıklı tazminatlarımız var. Yıllık 1,8 milyon eurodan 2 senelik teklif yaptılar ve teklif yapan kulüp tazminatını da üstleniyor. Sumudica'ya 'Hedeflerin var, bunun yolu Kayseri'den geçiyor' dedim, teklifi reddettiğini söyledi" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL KULÜPLERİNİN EN İYİ OYUNCULARI İÇİN KONUŞMAYA HAZIRIZ"

Deniz Türüç'e teklif olmadığını söyleyen başkan, İstanbul takımlarının en iyi oyuncularını da almaya hazır olduklarını kaydederken, "Deniz Türüç ile ilgili herhangi bir teklif gelmedi ama menajerler aracılığıyla 7-8 oyuncumuza teklif geliyor. Hiçbir oyuncumuza yazılı, sözlü bir teklif gelmedi. Teklif gelirse, 24 oyuncumuzun tamamına gelen teklifleri konuşmaya hazırız. İstanbul kulüpleri de dahil en iyi oyuncularını almak için de konuşmaya hazırız." diye konuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TEM İzmit Tünellerinde otomobil takla attı: 4 yaralı

TEM İzmit Tünellerinde otomobil takla attı: 4 yaralı

İlk kez görüntülendiler

İlk kez görüntülendiler

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA