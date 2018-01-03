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Erol Bedir: Sumudica eski öğrencisi William De Amorim'i istedi

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, ellerinde alternatifli bir transfer listesi bulunduğunu, takıma takviye yapacaklarını söyledi.

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Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, ellerinde alternatifli bir transfer listesi bulunduğunu, takıma takviye yapacaklarını söyledi.

Bedir, teknik direktörleri Marius Sumudica'nın kendilerine verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Romanya 1. Lig takımlarından FCSB'de forma giyen Brezilyalı futbolcu William De Amorim'in transferi için kulübü ile görüşmelerin devam ettiğini aktaran Bedir, "Hocamız bizden ilk önce bir kanat oyuncusu istedi, Amorim, Sumudica'nın eski öğrencisi ve alternatifli listemizde ismi var. Sözleşmesi devam eden bir oyuncu olduğu için önce kulübüyle görüşmelere başladık ve belli bir mesafe katettik. Kulüple anlaştıktan sonra da futbolcuyla görüşeceğiz. Amorim'in transferi konusunda kulübüyle yüzde 70 anlaştık. Bu oyuncuyu ilk aşamada sezon sonuna kadar kiralamayı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Yarın takımın Antalya'da kampa gireceğini ve yapmayı düşündükleri takviyeleri bir an önce gerçekleştirmek için gayret ettiklerini dile getiren Başkan Bedir, öncelikle kanat oyuncusu transferini gerçekleştirip Antalya kampına yetiştirmeyi planladıklarını ifade etti.

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