Erol Bulut: Düşüncelerimiz hala 50 yıl geriden geliyor

Daha önce yaptığı açıklamalarının arkasında olduğunu belirten genç çalıştırıcı, "Muhtemel şampiyon adaylarından birine karşı oynayacağımızı belirtmiştim. Önümüzde Beşiktaş maçı var. Onlar da şampiyonluk adaylarından birisi, yine şampiyonluk adaylarından bir diğeri Galatasaray’a karşı da maçımız var" dedi.

Süper Lig’de A. Alanyaspor’u ağırlamaya hazırlanan E.Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Erol Bulut, Nurettin Soykan Tesisleri’nde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Başakşehir maçı öncesinde yaptığı açıklamaların arkasında olduğunu belirten Bulut, "Muhtemel şampiyon adaylarından birine karşı oynayacağımızı belirtmiştim. Önümüzde Beşiktaş maçı var. Şampiyon onlardan şampiyonluk adaylarından birisi, yine şampiyonluk adaylarından bir diğeri Galatasaray’a karşı da maçımız var. Bu tür açıklamalar kendi takımım için rakibi biraz daha baskı altına alıp kendi oyunumuzu rakibe kabul ettirmek" şeklinde konuştu.

"Anadolu takımları maalesef aynı sorunlarla karşılaşıyor"

Başakşehir karşısında istediklerini tam olarak sahaya yansıtamadıklarını belirten Bulut, "Defans, kompakt oyunumuzu agresifliğimizi, ilk yarıyı berabere bitirip ikinci yarıda etkili olabilmekti düşüncemiz. Çünkü ilk yarıyı berabere bitirip soyunma odasına girebilseydik veya 1-0 önde girebilseydik, ikinci yarıda Başakşehir daha fazla risk alacaktı. O zaman bizim istediğimiz oyun ortaya çıkacaktı. Ama maalesef istediğimiz olmadı. 18. dakikada yarım pozisyondan gol yedik. Kaliteli bir takıma karşı 1-1’i yakalayıp sonrasında galibiyeti alabilmek çok zor. Aynı şey Beşiktaş ve Galatasaray maçları içinde olabilir. Çünkü bu takımlara karşı öne geçtiğinizde Yeni Malatyaspor olarak avantajlı duruma geçersiniz. Çünkü iyi defans yapıyoruz. Savunma koridorunda agresifliğimiz iyi, bunu 90. dakikanın sonu kadar getirme gücümüz var. Ama rakip öne geçtiğinde orada bazı sıkıntılarımız var. Topu iyi çeviren iyi pas yapan kaliteli ekiplere karşı bu daha da zor oluyor. Bu tek bizim için değil diğer takımlar içinde geçerli. Gençlerbirliği - Galatasaray maçını izlediyseniz, Gençlerbirliği çok iyi defans yaptı ve öne geçti maçı kazandı. Ama önce golü yemiş olsa onlarda aynı sıkıntıyı yaşayacaktı. Büyük takımlarla karşılaşan Anadolu takımları maalesef aynı sorunlarla karşılaşıyor" şeklinde konuştu.

"Kim şampiyon olacak bizi ilgilendirmiyor”

Süper Lig’de kimin şampiyon olacağının kendisini ilgilendirmediğini ifade eden Erol Bulut, "Rakip yüzde 70 topa sahip, topu kendi arasında iyi gezdirebilen hareketli futbolculara sahip, teknik kapasitesi çok yüksek bir takım. Bunun aynısını muhtemelen Beşiktaş’a, Galatasaray’a karşı da yaşayacağız. Top genelde rakipte olacak. Burada önemli olan biz topu kazandığımızda neler yapabileceğimizdir. Büyük takımlara karşı üretebileceğimiz zaten 3 - 4 pozisyon ancak oluyor. Bunlardan birini değerlendirdiğinizde öne geçtiğinizde ya galip ayrılıyorsunuz ya berabere kalıyorsunuz. Bugüne kadar bu şekilde oldu, bu seneden sonra da bu şekilde geçecektir. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir kim şampiyon olacak bizi ilgilendirmiyor. Hele hele beni hiç ilgilendirmiyor, önemli olan benim takımıma nasıl puan kazandıracağım, benim futbolcularımın, takımımın performansı ve benim alacağım sonuçlar" diye konuştu.

"O kredimiz var diye biz rahat hareket etmeyeceğiz"

Ligde makasın gittikçe daraldığını aktaran genç çalıştırıcı, "Haftalardır 40 puanı bir an önce bulmamız gerektiğini söylüyorum. İkinci yarının daha çetin geçeceğini başından beri ifade ediyorum. Nitekim mevcut sıralama oraya doğru geldi. Alt sıralarda olan takımlar 28 puanda aramızda 9 puanlık fark var. Şu anda 3 maçlık kredimiz var. O kredimiz var diye biz rahat hareket etmeyeceğiz. Biz bu hafta çıkıp Alanyaspor maçında 3 puan alacağız" dedi.

"Düşüncelerimiz hala 50 yıl geriden geliyor"

Bulut, bir gazetecinin Fenerbahaçe ve Başakşehir yenilgilerinin diğer takımlar tarafından eleştirildiğini, bu durumu nasıl karşıladığını sorması üzerine "Maalesef bu dedikodu bizim ülkemizde geçerli. Biz hep Avrupa’ya yaklaşalım, futbol kalitemizi, oyunumuzu geliştirelim diyoruz ama insan kalitemiz, düşüncelerimiz hala 50 yıl geriden geliyor. Bizim kendimizi geliştirmemiz lazım. Bu tür söylentiler insanların kafasından çıkması lazım. Hiçbir hocanın, futbolcunun, yöneticinin böyle bir düşüncesi olamaz. Olumlu şeylerin konuşulması gerekirken televizyon programlarında hep negatif şeyler konuşuluyor" şeklinde cevap verdi.