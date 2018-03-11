Erol Bulut: Fenerbahçe ikinci yarı 3-4 pozisyona girdi ve 2 gol attı

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakipleri karşısında istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirtti.

Karşılaşmaya iyi başladıklarını ve yeterince pozisyona girdiklerini anlatan Bulut, "Fenerbahçe ikinci yarı 3-4 pozisyona girdi ve 2 gol attı. Biz yakaladığımız fırsatları gole çeviremedik. Bu da kalite farkı, kaliteli ayak olunca maçı kazanıyorsunuz." diye konuştu.

Bulut, defansta iyi olduklarını ancak hücum hattında daha iyi çalışmaları gerektiğini ifade etti.

Şampiyonluk adayı bir takımla mücadele ettiklerini hatırlatan Erol Bulut, şunları kaydetti: "Şampiyon adayı olan bir takım karşısında kalemizde 3-4 pozisyon görmemiz normal. Yakaladığınız pozisyonları gole çeviremezseniz mağlup olursunuz. Önümüzde Trabzonspor maçı var. Bu karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanıp istediğimiz sonucu alacağız."