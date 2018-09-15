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Erol Bulut: Kontra ataktan ikinci golü yiyince işimiz iyice zorlaştı

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı sonrası Erol Bulut, yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

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Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının ardından konuk ekibin teknik direktörü Erol Bulut, yayıncı kuruluşa kısa bir değerlendirme yaptı.
 
İşte Erol Bulut'un flaş röportajdaki sözleri:
 
"Oyun istediğimiz gibi gidiyordu. Duran topta yediğimiz golden sonra ikinci yarıda uyandık. Oyunculardan istediğim de buydu. Ama gol yedikten sonra geç kalarak uyandık. Kontra ataktan ikinci golü yiyince işimiz iyice zorlaştı. Mağlubuz."

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