Erol Bulut: Maç bizim için 8 dakikada bitti

Fenerbahçe’ye deplasmanda 3-1 mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Erol Bulut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Bulut, maçın kendileri için 8 dakikada bittiğini belirterek, “Çok erken gol yememiz, istemediğimiz bir durumdu. Merkeze top atmamamız gerektiğini söyledik ve çalıştık. Nitekim 2. gol buradan geldi. Fenerbahçe’ye karşı maçı buradan çevirmek çok zor. İyi bir kadro ve iyi bir takıma karşı oynadık. Eğer maçı 2-1 yapabilsek daha iyi olurdu ama bunu başaramadık, sonra 3. golü yedik. İkinci yarıda gayretliydik ancak yeterli olmadı. Ama bu maç hiçbir şeyin bittiği anlamına gelmez. Daha çok çalışarak bunları daha üst seviyeye getirmemiz gerekiyor. Daha fazla söylenecek bir şey yok” ifadelerini kullandı.

“Hakem hatalarıyla kaybetmedik”

Hakemler konusuyla ilgili sorulan bir soruyu yanıtlayan Erol Bulut, “Hakemler konusunda aslında konuşmak istemiyorum. Zaten Konyaspor maçında da hakemin bir kararı vardı, bizim verilmeyen bir golümüz vardı. Bunu başarsak maçı 2-1 kazanmış olacaktık. Benim olmadığım dönemde yine Yeni Malatyaspor, hakem hatalarıyla puanlar kaybetti. Bugün ilk golde de Aytaç’a yapılan bir faul vardı ve sonrasında golü yedik. Ama dediğim gibi bugün hakem hatalarıyla değil, ilk yarı uyuduğumuz için yenildik” dedi.

Derbiye de değinen Bulut, “Fenerbahçe-Galatasaray dünyanın en büyük derbilerinden birisi. Bugün gördük, hata yapan golü yiyor. Az hata yapan haftaya derbiyi kazanacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.