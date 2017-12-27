Erol Bulut: Mustafa Pektemek ve Mehmet Batdal'la ilgilenmiyoruz

Bulut, yayıncı kuruluş beIn Sports'a yaptığı açıklamalada, takımı Yeni Malatyaspor'un durumunu ayrıca devre arasında yapılacak transferlerden bahsetti.

'Savunmaya önem veren bir teknik direktörüm'

"Savunmaya çok önem veren bir teknik direktörüm. Savunma iyi yapamıyorsanız hücumda ne yaparsanız yapın istediğiniz sonuçları alamıyorsunuz. Ben geldiğimden beri 11 haftada 11 gol yedik. Hala eksiklerimiz var bunu da Antalya'da kamp çalışmalarında gidereceğiz. "

'Hedefim 5 yıl içinde takım çalıştırmaktı'

"Riskli bir karardı Malatyaspor'un teklifini kabul etmek fakat zamanı gelmişti. 2012 yılında yardımcı antrenörlüğe başladım ve hedefim 5 yılda takım çalıştırmaktı. Tam zamanı gelmişti."

"Abdullah hocadan çok şey öğrendim. Özellikle takıma hitap etmek, bireysel toplantılar gibi konularda katkısı oldu. Bende kendimi geliştirdim ve o dönemde takıma katkı verdim"

'Mustafa Pektemek ve Mehmet Batdal'

"İyi oynamak istiyorsanız oyuncu kalitesini artırmanız lazım. Sezon başı 16 transfer yapıldı. Tabii her transfer tutacak diye bir kaide yok. Transfer yapmamız şart. Buraya geldiğimden beri Mustafa Pektemek ve Mehmet Batdal yazılıyor. Bu iki oyuncu ile de çalıştım ikisi de iyi oyuncular ama öyle bir girişimimiz yok"

'Tesisleşme önemli'

"Anadolu takımlarında tesislerin önemi büyük. En büyük sorunlarından biri çalışma sahasının zemininin bozuk olması. Çizdiğiniz drill çalışmalarını yapmak her zaman uygun olmuyor. Rejerenerasyon önemli. Saunalar vs. lazım. Tesiste 3 öğün yemek çıkması çok önemli bunların bize sağlanması lazım. Tüm kulüpler bunların üstüne gitmesi lazım. Sadece para vererek olmuyor. Beslenme, dinlenme ve çalışma önemli"

'Hedefimiz üst sıralar'

"Evkur Yeni Malatyaspor'un hedefi ligde kalmak illaki. Benim düşüncem ilk yarıda 24 puan almaktı. Hedefime ulaştık gibi ilk yarı 22 puan aldık. Hakem hatalarında dolayı puan kaybettiğimiz Akhisarspor ve Konyaspor maçlarını da istediğimiz gibi bitirsek bu puana ulaşacaktık. İkinci yarı yapacağımız transferler biraz daha üst sıralara takımı taşıma isteğimiz var."

'Stadyum dolduğunda atmosfer mükemmel'

"2013 yılında Malatya'da yardımcı antrenör olarak çalışmıştım. Yeni stadyumumuz mükemmel. Burada Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Stadyumda atmosfer mükemmel oluyor"

Başkan ile aramız iyi'

"Başkanımız ile iletişimimiz iyi. Haftada iki üç kez telefonla görüşüyoruz. Transfer komitemiz var. 3 Ocak tarihinde Antalya'da kampta olacağız. Burada bir iki yeni oyuncunun katılmasını isiyoruz"

'Yalçın Ayhan konusunda kararı başkan ve yönetim kurulu verecek'

"Yalçın Ayhan ile 3 yıl Başakşehir takımında çalıştım. Elinden geleni her zaman yapan, kendine profesyonel olarak çok iyi bakan bir isim. Şu an ki sorun, yönetim ile kendi arasında olan bir sorun. Halen problem çözülemedi. Çok fazla uzadı. Bu konuda kararı yönetim ve başkan verecek."