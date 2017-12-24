Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Erol Bulut: Yeni transferlerle takımı daha iyi hale getirmek istiyoruz

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 1-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, futbol olarak bekleneni veremediklerini ama sahadan istedikleri 3 puanı aldıklarını söyledi.
 
Bulut, "Galatasaray galibiyetinin anlamlı olabilmesi için bugünkü maçı kazanmamız gerekiyordu. Öyle de oldu. Bugün iyi oynamadık ama istediğimiz 3 puanı aldık. Bundan sonra ilk hedefim takımı tatile göndermek. Daha sonrasında yapacağımız transferlerle takımı daha iyi hale getirmek istiyoruz" dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'da resmi törenle karşılandı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Hangi taşeron işçiler kadrolu olabilecek?

Hangi taşeron işçiler kadrolu olabilecek?

İşte kamu kurumlarından ihraç ve iade edilenlerin tam listesi

İşte kamu kurumlarından ihraç ve iade edilenlerin tam listesi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA