Erol Bulut: Yeni transferlerle takımı daha iyi hale getirmek istiyoruz

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, futbol olarak bekleneni veremediklerini ama sahadan istedikleri 3 puanı aldıklarını söyledi.

Bulut, "Galatasaray galibiyetinin anlamlı olabilmesi için bugünkü maçı kazanmamız gerekiyordu. Öyle de oldu. Bugün iyi oynamadık ama istediğimiz 3 puanı aldık. Bundan sonra ilk hedefim takımı tatile göndermek. Daha sonrasında yapacağımız transferlerle takımı daha iyi hale getirmek istiyoruz" dedi.