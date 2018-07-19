Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ersan Adem Gülüm, 3. kez Beşiktaş'ta

Tosiç ve Mitrovic’in ayrılmasından sonra stoper arayışlarını hızlandıran Beşiktaş yönetimi, daha önce de Siyah-Beyazlı formayı giyen tecrübeli oyuncu için devreye girdi. Hebei China Fortune’de oynayan Ersan, alacaklarına karşılık bonservisini talep edecek.

  • StarSpor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

KARTAL, Ersan Gülüm için harekete geçti. Yeni sezon öncesi ilk olarak Tosiç’i kaybeden, ardından da Matej Mitrovic için Club Brugge ile söz kesen Beşiktaş’ta yönetim stoperde doğan boşluğu doldurmak için çalışmalara hız verdi. Siyah-Beyazlılar’ın daha önce de Beşiktaş formasını giyen Adem Ersan Gülüm’ü yeniden takıma kazandırmak için görüşmelere başladığı öğrenildi. Son olarak Avustralya’nın Adelaide United takımında kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Çin ekibi Hebei China Fortune’de olan Ersan ile yapılan görüşmeler olumlu geçti. 31 yaşındaki oyuncu Çinli yöneticilerle görüşerek alacaklarına karşılık olarak bonservisini bedava isteyecek. Tecrübeli oyuncu 2010-15’te Beşiktaş formasını giydi, 2016-17 sezonunda ise kiralık olarak geldi ancak hiç oynamadı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Külçe altın dolu batık Rus gemisi bulundu!

Külçe altın dolu batık Rus gemisi bulundu!

Oktar ve grubuna yönelik başsavcılıktan 16 sayfalık açıklama

Oktar ve grubuna yönelik başsavcılıktan 16 sayfalık açıklama

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA