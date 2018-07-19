Ersan Adem Gülüm, 3. kez Beşiktaş'ta

KARTAL, Ersan Gülüm için harekete geçti. Yeni sezon öncesi ilk olarak Tosiç’i kaybeden, ardından da Matej Mitrovic için Club Brugge ile söz kesen Beşiktaş’ta yönetim stoperde doğan boşluğu doldurmak için çalışmalara hız verdi. Siyah-Beyazlılar’ın daha önce de Beşiktaş formasını giyen Adem Ersan Gülüm’ü yeniden takıma kazandırmak için görüşmelere başladığı öğrenildi. Son olarak Avustralya’nın Adelaide United takımında kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Çin ekibi Hebei China Fortune’de olan Ersan ile yapılan görüşmeler olumlu geçti. 31 yaşındaki oyuncu Çinli yöneticilerle görüşerek alacaklarına karşılık olarak bonservisini bedava isteyecek. Tecrübeli oyuncu 2010-15’te Beşiktaş formasını giydi, 2016-17 sezonunda ise kiralık olarak geldi ancak hiç oynamadı.