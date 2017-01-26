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Ersan Adem Gülüm saðlýk kontrolünden geçti

Beþiktaþ'ýn, transferi için görüþmelere baþladýðý Ersan Adem Gülüm saðlýk kontrolünden geçti.

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Beþiktaþ Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre tecrübeli  savunma oyuncusu, Acýbadem Sports'ta saðlýk kontrolüne tabi tutuldu.
 
Detaylý kan tetkikleri yapýlan Ersan Adem Gülüm; ortopedi, iç  hastalýklarý, göz, kulak burun boðaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde  muayene edildi. Tecrübeli futbolcunun saðlýk kontrolleri; akciðer, kardiyak  testleri ve radyolojik kontrollerin yapýlmasýyla tamamlandý.

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