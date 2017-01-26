Ersan Adem Gülüm saðlýk kontrolünden geçti
Beþiktaþ'ýn, transferi için görüþmelere baþladýðý Ersan Adem Gülüm saðlýk kontrolünden geçti.
Beþiktaþ Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre tecrübeli savunma oyuncusu, Acýbadem Sports'ta saðlýk kontrolüne tabi tutuldu.
Detaylý kan tetkikleri yapýlan Ersan Adem Gülüm; ortopedi, iç hastalýklarý, göz, kulak burun boðaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Tecrübeli futbolcunun saðlýk kontrolleri; akciðer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapýlmasýyla tamamlandý.
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