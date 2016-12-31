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Ersan coştu Philadelphia kazandı

Ersan İlyasova'nın yıldızlaştığı mücadelede Philadelphia 76ers, deplasmanda Denver Nuggets'ı 124-122 mağlup etti.

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Başa baş geçen yılın son mücadelesinde Philadelphia 76ers, Pepsi Center'da konuğu olduğu Denver Nuggets'ı 124-122'yle geçti.
 
Sezonun 8'inci galibiyetini alan Philadelphia 76ers'da 23 sayı ve 13 ribauntla "double-double" yapan Ersan İlyasova ile 23 sayı üreten Joel Embiid takımına galibiyeti getirdi.
 
Nuggets'ta Nikola Jokic 25, Emmanuel Mudiay ise 22 sayıyla mücadele etse de takımının 19. mağlubiyetine engel olamadı.

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