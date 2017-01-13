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Ersan Gülüm açıkladı: Beşiktaş'a geliyorum

Beşiktaş'tan Hebei China Fortune kulübüne transfer olan Ersan Adem Gülüm, Beşiktaş'a geri dönüşü konusunda siyah beyazlı taraftarlara müjdeyi verdi.

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Siyah-Beyazlılar'ın transfer listesinde yer alan Ersan Gülüm, Beşiktaş'a transferi konusunda önemli açıklamalarda bulundu.
 
İşte Ersan Adem Gülüm'ün  yaptığı açıklamalar:
 
"Ailemi özledim"
 
Yarım bıraktığı işi tamamlamaya geleceğini dile getiren Ersan Gülüm; "Bir maceradan sonra aileme geri dönüyorum. Ailemi özledim. Yarım bıraktığım bir işi tamamlamaya geliyorum" dedi.
 
"Beşiktaş'a bedava geliyorum"
 
Maaşının büyük bölümünü Çin ekibinin karşılayacağını belirten Gülüm; "Beşiktaş'a bedava geliyorum. Maaşımın da büyük bir bölümünü Çin Kulübü ödeyecek. Seviyorum sizleri, 1-2 güne görüşmek üzere" diyerek sözlerini tamamladı. (Haber1903)

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