Ersan Gülüm açıkladı: Beşiktaş'a geliyorum
Beşiktaş'tan Hebei China Fortune kulübüne transfer olan Ersan Adem Gülüm, Beşiktaş'a geri dönüşü konusunda siyah beyazlı taraftarlara müjdeyi verdi.
Siyah-Beyazlılar'ın transfer listesinde yer alan Ersan Gülüm, Beşiktaş'a transferi konusunda önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Ersan Adem Gülüm'ün yaptığı açıklamalar:
"Ailemi özledim"
Yarım bıraktığı işi tamamlamaya geleceğini dile getiren Ersan Gülüm; "Bir maceradan sonra aileme geri dönüyorum. Ailemi özledim. Yarım bıraktığım bir işi tamamlamaya geliyorum" dedi.
"Beşiktaş'a bedava geliyorum"
Maaşının büyük bölümünü Çin ekibinin karşılayacağını belirten Gülüm; "Beşiktaş'a bedava geliyorum. Maaşımın da büyük bir bölümünü Çin Kulübü ödeyecek. Seviyorum sizleri, 1-2 güne görüşmek üzere" diyerek sözlerini tamamladı. (Haber1903)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.