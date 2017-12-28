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Ersan İlyasova 20 satı attı Atlanta Hawks, Washington Wizards'ı 113-99 yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Atlanta Hawks, Washington Wizards'ı 113-99 mağlup etti.

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NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda son sırada bulunan  Hawks'ın Wizards'ı 113-99 yendiği karşılaşmada 29 dakika süre alan Ersan  İlyasova, 20 sayı, 9 ribauntla etkili bir performans sergiledi.

Philips Arena'da oynanan mücadelede sezonun 9. galibiyetini alan  Hawks'ta Dennis Schroder 21, Marco Belinelli 19 sayı attı.

Sezonun 16. mağlubiyetini yaşayan Wizards'ta Bradley Beal 20, Markieff  Morris 18, Otto Porter Jr 15 sayı buldu.

Warriors'tan Jazz'a 25 sayı fark

Son şampiyon Golden State Warriors, Oracle Arena'da ağırladığı Utah  Jazz'ı 25 sayı farkla 126-101 yenerek 27. galibiyetini aldı.

Warriors'ta Kevin Durant 21 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, Patrick McCaw 18  sayı, 4 ribaunt, Draymond Green 14 sayı, 8 ribaunt, 8 asistle oynadı.

Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Jazz'da Rodney Hood'un  26, Donovan Mitchell ve Derrick Favors'ın 17'şer sayısı sezonun 20. mağlubiyetini  önleyemedi.

Kings, Cavaliers'ı devirdi

Sacramento Kings, milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği  Cleveland Cavaliers'ı konuk ettiği karşılaşmadan 109-95 galip ayrıldı.

Golden 1 Center'da oynanan maçta Vince Carter 24, Willie Cauley-Stein  17, Bogdan Bogdanovic 16 sayıyla Kings'in bu sezonki 12. galibiyetinde önemli rol  üstlendi.

Bu sezon 11. yenilgisini yaşayan Cavaliers'ta LeBron James 16 sayı, 10  ribaunt, 14 asistle "triple-double"lık performans sergiledi. Karşılaşmada Kevin  Love 23, JR Smith 15 sayı üretti. Milli basketbolcu Cedi Osman ise 2 dakika görev  yaptığı mücadeleyi 3 sayı, 2 ribauntla tamamladı.

Öte yandan, New Orleans Pelicans'ın oyun kurucusu Rajon Rondo,  Brooklyn Nets'i 128-113 yendikleri karşılaşmada 25 asist yaparak kulüp ve kariyer  rekoru kırdı.

NBA'e 5 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Boston Celtics: 91-102

Indiana Pacers-Dallas Mavericks: 94-98

Atlanta Hawks-Washington Wizards: 113-99

Chicago Bulls-New York Knicks: 92-87

Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets: 128-125 (Uzatmada)

New Orleans Pelicans-Brooklyn Nets: 128-113

Oklahoma City Thunder-Toronto Raptors: 124-107

Sacramento Kings-Cleveland Cavaliers: 109-95

Golden State Warriors-Utah Jazz: 126-101

Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies: 99-109

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