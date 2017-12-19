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Ersan İlyasova attı Atlanta Hawk kazandı

Milli basketbolcu Ersan İlyasova ise takımı Atlanta Hawks'ın, sahasında Miami Heat'i 110-104 yendiği maçı, 13 sayı, 3 ribaunt ve 2 asistle tamamladı.

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NBA'e 10 maçla devam edildi. Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip  Houston Rockets, seyircisi önünde oynadığı Utah Jazz karşılaşmasını 120-99  kazanarak üst üste 14. galibiyetini aldı.

Rockets'ta Eric Gordon 33 sayı, Clint Capela 24 sayı, 20 ribaunt,  James Harden 26 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve Chris Paul 18 sayı, 10 asist, 9  ribauntla oynadı.

26 sayı kaydeden Rodney Hood ve 17 sayı atan Joe Ingles, Jazz'ı ayakta  tutmaya çalıştı.

Lakers, Kobe'ye galibiyet armağan edemedi

Los Angeles Lakers, son şampiyon Golden State Warriors'ı ağırladığı  maçın devre arasında, 20 sezon boyunca formasını giyen Kobe Bryant'ı  onurlandırdı. Efsane basketbolcunun giydiği 8 ve 24 numaralı formalar, emekli  edilerek Staples Center'a yerleştirildi.

Büyük heyecana sahne olan mücadele, 102-102'lik skorla uzatmaya gitti.  Uzatmada oyuna ağırlığını koyan Kevin Durant, Warriors'ın sahadan 116-114 galip  ayrılmasını sağladı.

Art arda 9. galibiyetini elde eden Warriors'ın yıldız oyuncusu Durant,  12'si uzatmada 36 sayı, 11 ribaunt, 8 asist ve 3 blok üretti. Klay Thompson 17  sayı, 10 ribaunt, Omri Casspi de 14 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

Lakers'ta Kyle Kuzma 25 sayı, 6 ribaunt, Brandon Ingram 19 sayı, 6  ribaunt, 5 asist, Lonzo Ball 16 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve Julius Randle 15  sayı, 11 ribauntla mücadele etti.

Bulls seriyi 6 maça çıkardı

Ligin son sıralarında yer alan Chicago Bulls, konuk ettiği  Philadelphia 76ers'ı 117-115 yenerek arka arkaya 6. karşılaşmasını kazandı.

Bulls'u galibiyete, 22 sayı, 13 ribauntla "double double" yapan Nikola  Mirotic, 22 sayı, 6 asist üreten Kris Dunn ve 20 sayı kaydeden Justin Holiday  taşıdı.

76ers'ta Dario Saric'in 27 sayı, 8 ribaunt ve Ben Simmons'ın 19 sayı,  11 ribaunt, 9 asist, 4 blokluk performansı galibiyete yetmedi.

Milli basketbolcu Ersan İlyasova ise takımı Atlanta Hawks'ın,  sahasında Miami Heat'i 110-104 yendiği maçı, 13 sayı, 3 ribaunt ve 2 asistle  tamamladı.

NBA'e 3 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-New York Knicks: 109-91

Indiana Pacers-Boston Celtics: 111-112

Atlanta Hawks-Miami Heat: 110-104

Chicago Bulls-Philadelphia 76ers: 117-115

Houston Rockets-Utah Jazz: 120-99

Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers: 108-107

Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets: 95-94

Dallas Mavericks-Phoenix Suns: 91-97

San Antonio Spurs-Los Angeles Clippers: 109-91

Los Angeles Lakers-Golden State Warriors: 114-116 (uzatmada)

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