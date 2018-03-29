Ersan İlyasova, FETÖ'cü Enes Kanter'i yere serdi, arkasına bile bakmadı

İkinci periyotun başında milli basketbolcumuz Ersan İlyasova, FETÖ'cü Enes Kanter ile karşı karşıya geldi. New York Knicks kaptığı topta hızlı hücuma çıkarken bomboş pozisyonda smaç yapmak isteyen rakibi, Ersan İlyasova'yı hesaba katmamıştı.

ERSAN DEV EKRANA BAKTI

Smaç için yükseldiğinde arkadan gelerek yetişen Ersan İlyasova topu bloklayarak baskete izin vermezken, Kanter boş pozisyonu smaçlayamadığı gibi sert bir şekilde yere düştü. Oyuncu yerde kalırken, Ersan İlyasova kendisiyle hiç ilgilenmedi ve önce arkadaşlarının tebriklerini kabul edip daha sonra hakemlerin faul çaldığı pozisyonun tekrarını izlemek için tepedeki dev ekrana baktı.

Sosyal medyadan yapılan yorumların bazıları şöyle:

'Dönüp yüzüne bile bakmadı helal﻿'

'Kesin yılın tokadı seçilmeli'

'Ver Mehteri ver mehteri﻿'

'Ersan sen nasıl bir kralsın ya'

Philadelphia Sixers - New York Knicks arasındaki mücadeleyi Ersan İlyasova'nın forma giydiği Philadelphia Sixers 105-98 kazandı.