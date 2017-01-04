Ersan İlyasova şov yaptı!

NBA'e 8 maçla devam edildi. Philadelphia, Wells Fargo Center'da ağırladığı Minnesota'yı Robert Covington'ın son saniye basketiyle 93-91 mağlup ederek 9. galibiyetini aldı.

Philadelphia'da Joel Embiid, 25 sayıyla takımının en skoreri oldu. Ev sahibi ekipte galibiyetin mimarı Covington, 13 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptı. Milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 32 dakika süre aldığı mücadeleyi 19 sayı, 5 ribaunt, 1 asist, 1 blokla tamamladı.

Bu sezon 24. mağlubiyetini yaşayan Minnesota'da Zach LaVine'ın 28 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Karl-Anthony Towns'ın 23 sayı, 15 ribauntla "double-double"lık performans sergilediği konuk takımda, Gorgui Dieng ve Shabazz Muhammed 10'ar sayı attı.

Spurs, Raptors'ı geçti

Batı Konferansı'nda ikinci sırada bulunan San Antonio Spurs, AT&T Center'da ağırladığı Doğu Konferansı ikincisi Toronto Raptors'ı 110-82'lik skorla geçti.

Sezonun 28. galibiyetine ulaşan Spurs'te Raptors maçında süre alan 13 basketbolcu da sayı buldu. Ev sahibi ekipte Kawhi Leonard 25, LaMarcus Aldridge 23, Tony Parker 15 sayıyla çift haneli rakama ulaşan oyuncular oldu.

Raptors'ta maçın en skoreri DeMar DeRozan'ın 26 sayısı sezonun 11. mağlubiyetini önleyemedi. Konuk takımda Terrence Ross 17, Cory Joseph 11 ve DeMarre Carroll 10 sayı üretti.

Pacers'tan üst üste 3. galibiyet

Doğu Konferansı'nda 7. sırada yer alan Indiana Pacers, deplasmanda Detroit Pistons'ı 121-116 mağlup ederek art arda 3. olmak üzere 18. galibiyetine uzandı.

Palace of Auburn Hills'in ev sahipliğinde yapılan maçta 32 sayı atan Paul George, galibiyette başrol oynadı. Pacers'ta Myles Turner ve Jeff Teague 17'şer, Monta Ellis 16 sayı kaydetti.

Bu sezon 21. maçını kaybeden Pistons'ta Andre Drummond 20 sayı, 14 ribaunt ve Reggie Jackson 20 sayı, 12 asistle "double-double"lık performans ortaya koydu. Ev sahibi ekipte Tobias Harris 22, Kentavious Caldwell-Pope 16, Jon Leuer ve Marcus Morris ise 14'er sayı buldu.

NBA'e 7 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Minnesota Timberwolves: 93-91

Boston Celtics-Utah Jazz: 115-104

Detroit Pistons-Indiana Pacers: 116-121

Dallas Mavericks-Washington Wizards: 113-105

San Antonio Spurs-Toronto Raptors: 110-82

Denver Nuggets-Sacramento Kings: 113-120

Phoenix Suns-Miami Heat: 99-90

Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies: 116-102