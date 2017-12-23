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Ersan İlyasova'nın 22 sayısı yetmedi

Atlanta Hawks'ın, Oklahoma City Thunder'a son saniye üçlüğüyle kaybettiği maça ilk 5'te başlayan Ersan İlyasova, 22 sayı kaydetti.

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) baştan sona çekişme  içinde geçen mücadelenin ardından Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Atlanta  Hawks'ı 120-117 mağlup etti.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Oklahoma City Thunder, all-star oyuncusu  Russell Westbrook'un üstün performansının yardımıyla ağırladığı Atlanta Hawks'ı  120-117'lik skorla geçerek galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Thunder'a son saniye üçlüğüyle galibiyeti getiren Westbrook 30 sayı,  15 asist ve 7 ribaunt, Carmelo Anthony 24, Paul George 17 sayı, Steven Adams ise  16 sayı ve 10 ribaunt ile oynadı.

Sezonun 25. mağlubiyetini yaşayan Hawks'taki en iyi performanslarından  birini sergileyen milli basketbolcu Ersan İlyasova, ilk 5'te başladığı mücadeleyi  22 sayı, 3 ribaunt, 1 asist ve 1 top çalmayla tamamladı. Marco Belinelli 27,  Malcolm Delaney 20 sayı, John Collins de 16 sayı ve 9 ribaunt kaydetti.

Rockets'a Harden'ın 51 sayısı yetmedi 

Los Angeles Clippers, özellikle ikinci yarıdaki skorer performansının  yardımıyla deplasmanda Houston Rockets'ı 128-118 yendi. Sezonun 13. galibiyetini alan Clippers'ta Austin Rivers 36 sayı ve 7  asist, Lou Williams 32 sayı ve 7 asistle galibiyetin mimarları olurken, DeAndre  Jordan ise 15 sayı ve 20 ribaunt ile "double-double" yaptı.

Bu sezon 6'ncı kez sahadan yenik ayrılan Rockets'ın all-star oyuncusu  James Harden 51 sayı, 8 asist, 4 ribaunt ve 3 top çalma ile kariyerinin en iyi  performanslarından birini sergilemesine rağmen takımına galibiyeti getiremedi.   Eric Gordon 28 sayı, Ryan Anderson 14 sayı ve 10 ribaunt ile skora destek verdi.

Warriors Durant ile kazandı

Son şampiyon Golden State Warriors, Oracle Arena'da ağırladığı Los  Angeles Lakers'ı 113-106 mağlup ederek galibiyet serisini 11 maça çıkardı.

Warriors'ta Kevin Durant 33 sayı, 7 ribaunt, 7 asist ve 4 blok, Klay  Thompson 16 sayıyla oynarken, Jordan Bell 20 sayı ve 10 ribaunt,  Draymond Green  ise 13 sayı ve 11 ribaunt ile double-double yaptı.

Bu sezon 19. yenilgisini yaşayan Lakers'ın çaylaklarından Kyle Kuzma  27 sayı ve 14 ribaunt, Lonzo Ball 24 sayı, 5 ribaunt ve 5 asist üretti. Julius  Randle ise 21 sayı ve 10 ribaunt ile double-double yaparak mücadeleyi tamamladı. NBA'e 13 maçla devam edilecek.

Toplu sonuçlar

Detroit Pistons-New York Knicks: 104-101

Orlando Magic-New Orleans Pelicans: 97-111

Brooklyn Nets-Washington Wizards: 119-84

Houston Rockets-Los Angeles Clippers: 118-128

Miami Heat-Dallas Mavericks: 113-101

Milwaukee Bucks-Charlotte Hornets: 109-104

Oklahoma City Thunder-Atlanta Hawks: 120-117

Portland Trail Blazers-Denver Nuggets: 85-102

Golden State Warriors-Los Angeles Lakers: 113-106

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