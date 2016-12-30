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Ersan İlyasova'nın double-double'ı yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen Ersan İlyasova, takımının Utah Jazz'a 100-83 yenildiği maçta 16 sayı,12 ribauntla 'double-double' yaptı.

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NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi  veren Utah Jazz, sahasında ligin son sırasındaki Philadelphia 76ers'ı 100-83  mağlup etti.
 
Ev sahibi Jazz'ı galibiyete, 21 sayı, 8 ribaunt, 6 asistle oynayan  George Hill, 20'şer sayı atan Gordon Hayward ve Rodney Hood taşıdı.
 
Milli basketbolcu Ersan İlyasova, ürettiği 16 sayı ve 12 ribauntla iki  istatistikte de 76ers'ın lideri oldu. Kenardan oyuna giren Nerlens Noel ve Dario  Saric ise 14'er sayı kaydetti.
 
Cavaliers, Celtics'i "Büyük 3'lü"süyle yendi
Doğu Konferansı'nın iddialı takımları Cleveland Cavaliers ile Boston  Celtics arasındaki maçtan, 124-118 ev sahibi Cavaliers galip ayrıldı.
 
Cavaliers'ın all-star oyuncuları LeBron James, Kyrie Irving ve Kevin  Love, galibiyetin mimarları oldu. Irving 32 sayı, 12 asist, 5 ribaunt, 3 top  çalma, Love 30 sayı, 15 ribaunt, James de 23 sayı, 11 asist, 8 ribaunt, 3 blokla  "double-double"a imza attı.
 
Celtics'te Isaiah Thomas'ın 31 sayı, 9 asist ve Avery Bradley'nin 23  sayı, 4 top çalmalık performansı galibiyete yetmedi.
 
Westbrook atıldı, Thunder kaybetti
Batı Konferansı'nın play-off yarışındaki ekipleri Memphis Grizzlies  ile Oklahoma City Thunder arasındaki karşılaşmayı, 114-80 ev sahibi Grizzlies  kazandı.
 
Thunder'ın yıldız oyuncusu Russell Westbrook, hakemlerle yaşadığı  tartışma yüzünden 3. çeyreğin ortasında oyundan atıldığı maçı 21 sayı, 5 ribaunt  ve 6 top kaybıyla bitirdi.
 
Grizzlies'te Marc Gasol 25 sayı, 8 ribaunt, 5 blok, Zach Randolph 21  sayı, 8 ribaunt ve Troy Daniels 22 sayıyla oynadı.
 
NBA'e 10 maçla devam edilecek.
 
Sonuçlar
Charlotte Hornets-Miami Heat: 91-82
Cleveland Cavaliers-Boston Celtics: 124-118
Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunder: 114-80
Phoenix Suns-Toronto Raptors: 99-91
Utah Jazz-Philadelphia 76ers: 100-83
Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks: 89-101

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