Ersan'ın performansı yeterli olmadı!

NBA'e 11 maçla devam edildi. Milli basketbolcumuz Ersan İlyasova'nın forma giydiği Philadelphia, Philips Arena'da konuk olduğu Atlanta Hawks'a 110-93 yenilerek üç maç sonra kaybetti.

Doğu Konferansı'nda 13. sırada yer alan Philadelphia'da 30 dakika süre alan Ersan İlyasova, mücadeleyi 21 sayı, 3 ribaunt, 4 asist, 1 blokla tamamlayarak takımının en skoreri oldu. Konuk ekipte Robert Covington'ın 15, Jahlil Okafor'un 12, Timothe Luwawu-Cabarrot ve Gerald Henderson'ın 10'ar sayısı sezonun 27. yenilgisini önleyemedi.

Bu sezon 26. galibiyetini elde eden Doğu Konferansı 4'üncüsü Hawks'ta Paul Millsap 22 sayı, 10 ribaunt ve Dwight Howard 13 sayı, 15 ribauntla "double-double" yaptı. Ev sahibi takımda Kent Bazemore 16, Dennis Schröder 15, Malcolm Delaney 13 sayı attı.

NBA'e 4 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Boston Celtics-Portland Trail Blazers: 123-127 (uzatmada)

Detroit Pistons-Washington Wizards: 113-112

Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 112-105

Atlanta Hawks-Philadelphia 76ers: 110-93

New York Knicks-Phoenix Suns: 105-107

Miami Heat-Milwaukee Bucks: 109-97

Memphis Grizzlies-Houston Rockets: 95-119

Cleveland Cavaliers-San Antonio Spurs: 115-118 (uzatmada)

Denver Nuggets-Los Angeles Clippers: 123-98

Utah Jazz-Indiana Pacers: 109-100

Chicago Bulls-Sacramento Kings: 102-99