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Beşiktaş'ta bazı yöneticiler Ersan Gülüm'ü değil Sobol'u istiyor

Sol ayaklı stoper arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta bazı yöneticilerin Ersan Gülüm'den vazgeçilip Sobol'u transfer etmek istedikleri belirtildi.

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Beşiktaş'a dönme hazırlıkları yapan Ersan Gülüm, Çin kulübü Hebei China Fortune ile maaş pazarlıklarını sürdürürken, siyah-beyazlı yönetimde tecrübeli stoper için görüş ayrılıkları yaşandığı öğrenildi. Çoğunluk Ersan'ın transferine onay verse de bazı siyah beyazlı yöneticilerin sol bek için düşünülen Sobol'un alınmasından yana görüş bildirdiği belirtildi.
 
Bu görüşü savunan isimlerin, "Bizim stoperden çok sol beke ihtiyacımız var. Sobol'u kadromuza katarsak, hem stoper mevkiinde oluşacak yığılmanın önüne geçeriz hem de bonservisine 4.2 milyon Euro ödediğimiz Mitrovic'e daha fazla oynama şansı tanımış oluruz" dedikleri ifade edildi.
 
Geçtiğimiz sezon Çin Ligi'nde 25 kez Hebei China Fortune formasını giyen Ersan Gülüm, 1 gol ve 1 asistle oynadı. Ersan, kendi kalesine de üç gol attı.

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