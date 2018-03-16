Ersin Düzen'den Mahmut Uslu'ya 'Alex de Souza' göndermesi

Vatan Gazetesi spor yazarı Ersin Düzen, bu hafta sonu oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Skorer'e yorumladı.

-Galatasaray 19 yıldır Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenemiyor! Bu durum artık son bulur mu, derbide hangi takımı favori görüyorsunuz?

Elbet bir gün bu seri son bulacak, ancak bu hafta mı olur, yoksa 19 sene sonra mı olur bilinmez. Bazen ne kadar favori veya formda olursanız olun şansınız tutmaz. Mesela Real Madrid, Avrupa Şampiyonu olduğu dönemde bile Deportivo La Coruna’yı deplasmanda 1991-2010 arası, yani 19 sene mağlup edemedi. Ama bir gün yendi işte. Derbide favorim yok, ama Fenerbahçe’yi burun farkıyla önde görüyorum

-Fenerbahçe'nin beklerde Galatasaray'ın da orta saha bölgesinde çok güçlü olmadığı konuşuluyor, iki takımda derbide hangi bölgelerde sorun yaşayabilir?

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın ortak özelliği kolay gol yemeleri. Rakipler gol atmak için çok zorlanmıyor. Bireysel hatalar fazla, yardımlaşma az. Herkes sadece kendi işini yapmaya çalışıyor belki ama, futbol bireysel spor değil, takım oyunu. İki takımın bekleri arasında uçurum yok. Mariano, ilk yarıdaki gibi olsaydı, handikap derdim ama Linnes daha güvenli.

-Fenerbahçe ve Galatasaray'da oyunun kaderini değiştirebilecek oyuncular var. Hangi futbolcular kilit rol oynayacaktır?

Galatasaray’da Gomis, Fenerbahçe’de Giuliano ilk akla gelen isimler. Tabii ki, derbinin hikayesinde başrol oynayabilecek bir çok isim olacak sahada. Bazen hiç ummadığınız biri bile çıkıp skoru belirleyebilir. Ama çok sürpriz bir isim beklemiyorum.

-Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarında Aykut Kocaman ve Şenol Güneş gerginliği giderek tırmanmıştı. Derbide Fatih Terim ile Aykut Kocaman arasında bir sürtüşme bekliyor musunuz?

Fatih Hoca hiç ummadığımız kadar sakin ve kontrollü. İçinde ne fırtınalar kopuyordur ama. Ne hakemler, ne rakip hocalar ile diyaloğa girmedi, medyada konuşmadı. İki hoca bence centilmenlikleriyle derbiye damga vuracaklar...

-Galatasaray galip gelirse şampiyonluk yarışı nasıl şekillenir ve Fenerbahçe'nin haziran ayında olacak başkanlık seçimlerini etkiler mi?

Galatasaray kazanırsa, Fenerbahçe için şampiyonluk şansı biter. Derbiden sonra gündem Haziran’a kadar kongre olur. Mutlak seçimi etkileyecektir

-Fenerbahçe kazanırsa zirve yarışı ne duruma gelir?

İşte o zaman tüm kartlar yeniden dağıtılır. Tabii ki Başakşehir-Beşiktaş maçının sonucu da önemli. Fenerbahçe kazanırsa, Galatasaray baskı altına girer. Bir de zorlu bir fikstür virajına giriyor.

-Alex'in Kadıköy'deki maça gelecek olması Mahmut Uslu tarafından eleştirildi. Alex'in Kadıköy'de olması neden eleştirilmiş olabilir, ne düşünüyorsunuz?

Garip, anlamsız, hatta saçma. Alex, Fenerbahçe’nin efsanesi; istediği zaman her maça gidebilir. Başkan ve hocayla sorunlu diye adam maça mı gitmeyecek? Mahmut Uslu, “Alex’i en güzel şekilde ağırlayacağız” demesi gerekirken Alex’i eleştiriyor! Olmaz

-Fenerbahçe-Galatasaray ve Başakşehir-Beşiktaş maçlarıyla birlikte zirvedeki 4 takımda birbirleriyle oynuyor. Ligin zirvesi artık netleşir mi?

Maçların sonucuna bağlı. Galatasaray ve Beşiktaş kazanırsa ikisi arasında yarış devam eder. Diğer sonuçlarda herkesin üzerinde baskı daha da artar. İlerleyen haftalarda umulmadık puan kayıpları bile yaşanabilir.