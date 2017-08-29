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Ersin Düzen'e göre Hatem Ben Arfa Fenerbahçe'ye imza atacak

TRT'de Stadyum programının yapımcısı ve yorumcusu olan Ersin Düzen, dünyaca ünlü yıldız Ben Arfa'nın Fenerbahçe'ye imza atacağını belirtti.

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Stoper transferinde Neto'yu bitirip mutlu sona ulaşan Fenerbahçe bir bomba daha patlatıyor. Paris Saint Germain'e yakın yayın organı Paris United, transfer döneminde adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Ben Arfa'nın kulübüyle olan alacak sorununu çözdüğünü ifade etti ve Sarı-Lacivertli taraftarlara müjdeyi verdi.

İşte detaylar...

Fransız basını, Nice ile anlaşamayan Ben Arfa'nın Fenerbahçe'ye gideceğini yazdı. Haberde oyuncu için Başakşehir'in de devrede olduğu yazıldı.Ben Arfa'nın transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geleceğini iddia eden Fransızlar, oyuncunun Sarı-Lacivertli takımla sözleşme imzalamaya sıcak olduğunu belirtti.

Öte yandan TRT'de Stadyum programının sunucusu Ersin Düzen de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fransa'dan gelen bilgiler, Ben Arfa'nın PSG ile para problemini çözdüğü ve ayrılacağı yönünde...

➡️Fenerbahçe." şeklinde bir paylaşım yaptı.

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