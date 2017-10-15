Ersun Yanal 6 yedi sosyal medya yıkıldı
Akhisarspor karşısında 6-1 kaybeden Trabzonspor'da Ersun Yanal'a büyük bir tepki var.
Trabzonspor'un Akhisar'a 6-1 yenilmesi camiada şok etkisi yarattı.
Bordo-mavili taraftarlar, özellikle Ersun Yanal'a büyük tepki gösterdi. İşte sosyal medyada yapılan bazı yorumlar:
"Akhisar, Trabzon'a plaka yaptı. Tarihin en iyi kadrosuyla bu yenilgiyi alan Ersun Yanal'ın yerine kim olursa olsun, en kötü şu an ilk 5 içindeydi."
"Ersun Yanal şapkadan tavşan çıkartmak istiyordu, stoperden sol bek, sol bekten stoper çıkartmak istersen olacağı buydu."
"Ersun Yanal tarihi tersten yazıyor..!"
"Ersun yanal istifa eder veya etmez orasını bilmem, ama bu saatten sonra Ersun'u yollamayan yönetim de kendi ipini çeker."
"Ersun Yanal kovulup milli takıma konmak istiyor net!"
"Ersun Yanal Trabzonspor'a Fenerbahçe'den gönderilmiş ajan olduğu o kadar belli ki, bu takıma top oynatamamak büyük başarı."
"Sonunda plakayı tersten de gördük, daha dibi neresi merak ediyorum."
"Her hafta ayrı bir tarih yazıyoruz Tebrikler Muharrem Usta. Tebrikler Ersun Yanal"
"Trabzonspor hocasız çıksa yeneceği takımdan hocayla çıkıp 6 yemeyi başardı. Başarının adı Ersun Yanal."
"Senaryo; Bu maçtan sonra Ersun Yanal istifa ediyor. Haftaya Galatasaray maçından sonra da Aykut Kocaman istifa ediyor. 3 hafta sonra Ersun Yanal Fenerbahçe'de."
"Ersun Yanal ilk uçakla İstanbul'a gelir. Fatih Terim Trabzon'un başına geçer."
"8 haftadır Ersun Yanal ile gelişiyoruz."
"7 maçta 8 gol atan takımdan 1 maçta 6 gol yiyen defans ve Ersun Yanal'ı tebrik ediyorum. İstifa."
"Yılmaz Vural, Trabzonspor'un başında olsa bugün Ersun Yanal'dan iyi hoca olduğunu gösterirdi. Farklı galibiyetle yazık oluyor Abdülkadir Ömür'e."
"Günleri tükettik, ömrümüzü verdik, diye bağırıyoruz yıllardır. Ne için? Ersun Yanal ve türevleri milyonlarca lira yesin diye mi? Yazık be."
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