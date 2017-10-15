Ersun Yanal 6 yedi sosyal medya yıkıldı

Trabzonspor'un Akhisar'a 6-1 yenilmesi camiada şok etkisi yarattı.

Bordo-mavili taraftarlar, özellikle Ersun Yanal'a büyük tepki gösterdi. İşte sosyal medyada yapılan bazı yorumlar:

"Akhisar, Trabzon'a plaka yaptı. Tarihin en iyi kadrosuyla bu yenilgiyi alan Ersun Yanal'ın yerine kim olursa olsun, en kötü şu an ilk 5 içindeydi."

"Ersun Yanal şapkadan tavşan çıkartmak istiyordu, stoperden sol bek, sol bekten stoper çıkartmak istersen olacağı buydu."

"Ersun Yanal tarihi tersten yazıyor..!"

"Ersun yanal istifa eder veya etmez orasını bilmem, ama bu saatten sonra Ersun'u yollamayan yönetim de kendi ipini çeker."

"Ersun Yanal kovulup milli takıma konmak istiyor net!"

"Ersun Yanal Trabzonspor'a Fenerbahçe'den gönderilmiş ajan olduğu o kadar belli ki, bu takıma top oynatamamak büyük başarı."

"Sonunda plakayı tersten de gördük, daha dibi neresi merak ediyorum."