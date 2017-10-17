Ersun Yanal 750 bin euro istedi Trabzonsporlu yöneticiler çıldırdı
Trabzonspor yönetimi Ersun Yanal'la yaptığı toplantıda 350 bin euro sözleşme fesih parası teklif etti. Bu teklifi kabul etmeyen ve 750 bbin euro talep eden deneyimli teknik adam Ali Rıza Egemen’i çıldırttı.
Trabzonspor yönetimi ile Ersun Yanal arasında yapılan toplantıda bordo mavili yöneticiler ile tecrübeli teknik adam arasında soğuk rüzgarlar estiği ve sert sözler söylendiği ileri sürüldü. Trabzonspor yönetimi dün akşam 6-1’lik Akhisar yenilgisinin ardından Ersun Yanal sözleşmesini tek taraflı olarak fesih etti.
Trabzonspor’da Yanal ile sözleşmenin tek taraflı fesih edilmesinin ardından toplantıda çıkan pürüzler nedeniyle anlaşma sağlanamadığı kaydedildi. Yanal’ın Trabzonspor’un 300 bin Euroluk teklifine 750 bin Euro demesi bordo-mavililerde toplantıya katılan yönetici Ali Rıza Egemen’i çıldırttı. Trabzonspor ile uzlaşma yoluna gitmeyen Ersun Yanal’a, Trabzonspor yönetim kurulu üyelerinden sert tepki geldi.
İddialara göre, Ersun Yanal’a sert bir çıkış yapan Trabzonspor yönetim kurulu yönü Üyesi Ali Rıza Egemen, “çık dışarıya... Burası Trabzon, biz sana sahip çıktık sen bize zorluk mu yaşatıyorsun” dediği kaydedildi. Bu sözlerin ardından Yanal'ın mahkemeye gitme kararı aldığı belirtiliyor...
(61Saat - Hasan Tuncel)
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