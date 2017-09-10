Ersun Yanal Abdülkadir Ömür'ün çok büyük bir oyuncu olacağını söyledi

Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal, zorlu bir maç oynadıklarını, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını ve yavaş yavaş iyi bir takımın geldiğini söyledi.

Yanal maç sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"1-0 geriye düştükten sonra sahadaki tutum ve davranışla galibiyeti hak ettik. Zorlu bir karşılaşma oynadık. Baktığımızda 3-1'lik skor rahatlatıcı gözüküyor ama rakibin savunma organizasyonu konusunda sahanın bütünündeki etkili duruşu bizi oldukça zorladı. Oyun kurmakta çok zorlandık. Oyuncu değişiklikleri takıma katkı sağladı. Abdülkadir, Rodallega ve Onazi'ye oyuna girdikten sonraki katkıları için teşekkür ederim. Karakterli oyuncular. Bu karakterde oldukça fazla oyuncu var. Yeni gelmesine rağmen Sosa'nın da ikinci yarıdaki performansı oldukça iyiydi. Tüm oyuncuların takımın performansının daha da yükselterek, takım oyununu fazlasıyla geliştirerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Henüz bu ritmi fazlasıyla yakalayamadık. 1-0'dan sonraki tutum ve davranışla bugünkü maçı hak ettik."

"ABDÜLKADİR ÇOK BÜYÜK OYUNCU OLACAK"

Ersun Yanal, ikinci yarının başında oyuna dahil edilen Abdülkadir konusundaki soruya şu cevabı verdi: "Abdülkadir risk değil. Çok büyük bir oyuncu olacak. Onu korumak, futbola onu birden bire ortaya çıplak, korumasız şekilde ortada bırakmak yanlış olur. Onu doğru zaman ve doğru yerde kullanmak lazım. Burası Trabzon, beklentileri çok büyük. Özellikle kendi içinden bu türlü oyuncuları kazandığındaki sarılması çok güçlü ve büyük. Abdülkadir gibi bir oyuncun Trabzon ve Trabzonspor ile bu şekilde buluşması daha büyük enerji yaratacaktır. Gerçekten çok iyi tanıdığım Abdülkadir' için risk demiyorum. Abdülkadir, daha çok yol kat edecek.18 yaşında daha çok çalışacak, daha çok karakter ortaya koyacak. Trabzonspor ve Türk futbolu uzun yıllar ondan faydalanacak."

"İYİ BİR TAKIM GELİYOR"

Ersun Yanal, oyuncuların bir bütün olarak düşünülmesi gerektiğini ifade ederkeh de, "Sadece Abdülkadir değil, özellikle ikinci yarıdaki performansı Okay'ın, Yusuf Yazıcı, Olcay'ın, önde Burak'ın mücadele edip, orda duruşu. Rodallega'nın oyuna girdikten sonraki coşkusu, isteği, arzusu. Yine sonradan oyuna giren Onazi'nin sonuna kadar mücadele ediyor olması. İyi bir takım geliyor yavaş yavaş, umarım sonuçlar da bunu destekler" dedi.