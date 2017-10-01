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Ersun Yanal: Beşiktaş bence Türkiye Ligi'nin en güçlü takımı

2-2 biten maçtan sonra açıklamalarda bulunan Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş için Türkiye'nin en güçlü takımı dedi.

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Beşiktaş'ı "Türkiye Ligi'nin en güçlü takımı" olarak niteleyen Yanal şunları söyledi:

"Maçın başından itibaren kontrollü oynadık. Rakibimizin yeteneklerini kontrol etme açısından çok iyi olduğumuzu düşünüyorum. Merkezden Talisca'nın çasabıyla yediğimiz gol var. Talisca'nın golünde göbeğin o şekilde yırtılmaması gerekirdi Buna benzer bir gol daha yedik ama rakibe başka pozisyon vermedik. Son 20 dakikada pozisyon üstünlüğü sağladık. Sonradan oyuna katılan Hugo, Yusuf ve Castillo'nun oyuna katkısı fazlaydı. Hamle şansımızı artırdılar. Beşiktaş önemli bir takım. Bence Türkiye Ligi'nin en güçlü takımı. Bunu da hak ediyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde iyi gidiyorlar. Biz de önemli seriler yakalayarak olmamız gereken yere doğru gitmelizi, oradaki yernimizi sağlamşyatırmalıyız.. Camiamızın oyuncularına güvenmesini istiyoruz. Şu anda takımın yükünü çeken oyuncular sonradan katıldılar takıma. Bu biraz dengeleri yerinden oynattı, Birkaç hafta içinde üstesinden geleceğimizi düşünüyorum."

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