Ersun Yanal: Beşiktaş ile ligin belirleyici maçlarından birisini oynayacağız

Beşiktaş'la İstanbul'da oynayacakları kritik karşılaşma öncesi özel röportaj veren Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo- mavili camiadan bu takıma inanmalarını istedi.

Tecrübeli hoca, "Beşiktaş'la çok erken haftalarda olmasına rağmen, ligin belirleyici maçlarından birisini oynayacağız. Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarına göre daha iyi bir performans ortaya koyacağımız kesin. Kim oynarsa oynasın, taraftarımızın beklentisine karşılık verecek bir Trabzonspor sahada olacak. Güvenebilecekleri ve inanabilecekleri bir takım geliyor. Trabzonspor, Süper Lig'de birçok takımdan daha iyi bir konuma gelebilecek altyapıya sahip. Çok kısa süre içerisinde bunun karşılığını alabileceğimizi söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

G.SARAY 40 MİLYON EURO HARCADI

"Bazen parayla ya da daha farklı güçlerle çok şey de isteseniz yapamazsınız" diyen Ersun Yanal, şöyle devam etti:

"Rakiplerimiz de çok ciddi harcamalarla takım kurdular. G.Saray bu sezon 40 milyon Euro harcadı örneğin. Bakıldığında transferde doğru tespit yapmışlar ve iyi oyunculara sahipler. Beşiktaş kadrosuna önemli isimler kattı. F.Bahçe son anda da olsa iyi transferler yaptı. Biz herhangi bir oyuncuyu almamak için çok titiz çalıştık. Trabzon'a gelmemekle ilgili düşünceleri olan isimleri transfer etmedik. İstanbul'a zaten geliyorlar, Antalya'ya bile geliyorlar. Ancak Trabzon'a getirmekte bazen zorlandık. Şampiyonluğu hedefe koyduğun zaman istikrarlı bir duruş da şart. 2010-2011 sezonundan sonra gerçekleşenler ve meydana getirdiği travma var. Bizim kırılmalarımız çok net. Trabzonspor'da birçok takım yapıldı ve bozuldu. Hep aynı şeyleri tekrarlayarak zirvede kalmak biraz zor gözüküyor."

ÇOCUĞUN AKLI GİDİP GELİYOR!

Ersun Yanal, taraftarın yerli oyunculara sarılması ve sahip çıkması gerektiğini de belirtti. Zaman zaman tribünlerin tepkisini çeken Mustafa Akbaş'ın çok önemli ve özel bir oyuncu olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Ama bazen tribün tepkilerinden dolayı aklı gidip geliyor çocuğun, bazen ben de şaşırıyorum ne oluyor diye. Bizim çocuklarımız neden buradan gitsin? Varsa Mustafa Akbaş'tan iyisi alıp oynatalım. Ancak Mustafa gerçekten iyi ve özel bir futbolcu… Çok süratli, birçok mevkide görev yapabiliyor. Onun gibisini aramak yerine, onu kullanmak her zaman takımımız için avantaj" diye konuştu.

3 MİLYONLUK SLOVENYA KUPA ALDI

Şampiyonlar Ligi'ndeki rekabetin, astronomik maliyetli transferleri de beraberinde getirdiğini hatırlatan Ersun Yanal, bunun normal olmadığını ifade etti. Birçok takımın kendi liginden çok Şampiyonlar Ligi'ne önem verdiğini söyleyen Yanal, "Bu kadar yüksek rakamlarla, bu işlerin olmaması gerektiğini düşünüyorum. UEFA bu konuya el atacaktır. Basketbol Avrupa Şampiyonası ülkemizde oynandı ve yaklaşık 3 milyon nüfusu olan Slovenya kupayı kaldırdı. Bu sorgulanmalı. Yaklaşık 15 milyon çocuğumuz var. Bunların spor, sanat ve kültüre kanalize edilmesi gerekiyor" dedi.

EVİMİZİN KAPISI AÇIK YATIYORUZ

Tecrübeli çalıştırıcı, Trabzon şehrine de övgüler yağdırdı: "Çok keyif alınacak özellikleri olan bir şehir Trabzon. Burada yaşam, diğer illere oranla daha güzel, kolay ve ucuz. Doğası harika, ulaşım problemi yok. Baktığınızda Avrupa şehirlerinden daha güvenli. Biz Trabzon'da evimizin kapısı açık yatıyoruz. Yabancı oyuncularımızın bundan daha fazla beklentisi yok. Futbolcu aileleri arasında sıkı bir birliktelik var. Benim eşim, diğer fubolcuların eşleri ve çocukları ile sürekli temas halinde. İlk defa böyle bir birliktelikle karşı karşıyayız. Büyük bir aile ortamına sahibiz. Takım olmak, bize çok yakın… Bir adım ötede."

Sabah