Son Dakika Haberleri E-gazete 15Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ersun Yanal: Birbirimize olan güvenimiz tam

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, maç sonrası yaptığı açıklamada 'Birbirimize güvenimiz ile ilgili en ufak sorunumuz yok. Trabzonspor için alınması gereken kararlardan hangisi doğrusuyla onu alacağız. Diyalogla çözüleceğini düşünüyorum' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, hezimetin ardından yayıncı kuruluşa konuştu...

İşte tecrübeli teknik adamın sözleri: "Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe deplasmanlarında önemli sonuçlar aldık. Biz büyük takımız. Büyük takım olarak gereğini yerine getirmeliyiz. İyi, kaliteli, önemli oyunculardan kurulu takım. Bunun düzelmesi gerekiyor.

"Birbirimize olan güvenimiz tam"

Teknik direktörün, yönetimin bunu masaya yatırması gerekiyor. Birbirimize güvenimiz ile ilgili en ufak sorunumuz yok. Trabzonspor için alınması gereken hangisi doğrusuyla onu alacağız. Birbirimize olan güvenimiz tam. Diyalogla çözüleceğini düşünüyorum.  Trabzonspor'un çok değerli oyuncuları var."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İşte ayının Peşmerge'ye saldırdığı anlar

İşte ayının Peşmerge'ye saldırdığı anlar

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA