Ersun Yanal: Birbirimize olan güvenimiz tam

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, hezimetin ardından yayıncı kuruluşa konuştu...

İşte tecrübeli teknik adamın sözleri: "Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe deplasmanlarında önemli sonuçlar aldık. Biz büyük takımız. Büyük takım olarak gereğini yerine getirmeliyiz. İyi, kaliteli, önemli oyunculardan kurulu takım. Bunun düzelmesi gerekiyor.

"Birbirimize olan güvenimiz tam"

Teknik direktörün, yönetimin bunu masaya yatırması gerekiyor. Birbirimize güvenimiz ile ilgili en ufak sorunumuz yok. Trabzonspor için alınması gereken hangisi doğrusuyla onu alacağız. Birbirimize olan güvenimiz tam. Diyalogla çözüleceğini düşünüyorum. Trabzonspor'un çok değerli oyuncuları var."