Ersun Yanal: Futbol adına sevinçliyim

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Ersun Yanal, yaptığı açıklamada futbol adına sevinçli olduğunu dile getirdi.

Şenol Güneş, Beşiktaş'ın çok etkili bir takım olduğunu söylerken kendilerinin de iyi yolda olduğunu belirtti.

İşte Ersun Yanal'ın maç sonundaki açıklamaları...

''Üzgün değilim, futbol adına sevinçliyim. Futbol böyle atmosferlerde güzel. Her iki takım oyuncularını kutluyorum. Beşiktaş 5. sezonunu yaşıyor. 1. sezonda feda dediler, 2 ve 3'te takımı toparladılar. Bugün birlikte oynamayı beceren bir takım oldular. Türkiye'nin en donanımlı ve iyi oynayan bir takımı oldular. Biz daha yolun başındayız. Güçlü bir takımla oynuyoruz. Bugün çok şey kazandığımızı düşünüyorum. Taraftarımızın desteğini, güvenini kazanıyoruz. Türk futbolu kazanıyor. Bugün futbol çok ciddi anlamda kazanıyor. Umarım bunu devam ettirecek anlayışlar devam eder. Oyuncularıma bir şey söylemek istesem, ne derdim diye düşünüyorum. Sizin emeğinize sağlık, kritik yapılacak çok şey vardır bunlar da sizin gelişmeniz içindir. Gelişiyorsunuz. Bu gecenin Türk futboluna çok uzun seneler hatırlanacak bir maç olarak geçeceğini düşünüyorum.''

''İlk yarı bittiğinde 16 maçın sonunda 18 puanımız vardık. 13. sıradaydık. Bugün ligde 5. sıradayız. İkinci yarı 26 puan aldık ve 7 gol yedik. Çok oyuncu katmadık. Hiçbir şeyden de fedakarlık yapmadık. Zaman zaman taraftarımız üzüldü, paniğe kapıldı ama başta yönetim, ben ve oyuncularım duruşumuzu bozmuyoruz. Bir takımın şeklini oluşturmaya başladık. Daha doğru bir takım yaratmak istiyoruz. Genç oyuncularımızın performansı bizi heyecanlandırıyor.''