Ersun Yanal: Geçen sene burada 7-0'lık skor vardı...

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Antalyaspor'u 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Ersun Yanal, "İlk yarıda tehlikeli ataklar yapan biz olduk, belki çok sayısı yüksek değildi. 2. yarıda aynı tempoya Antalyaspor'un dayanabileceğini sanmıyorduk, istediğimiz oyunu oynadık. 2. yarıdaki deplasman performansımızı devam ettirdiğimiz için önemli bir süreci geçmiş olduk. Trabzonspor Türkiye'nin en önemli takımlarından. Tribünleri doldurmaya başladık, deplasman için de bunu söyleyebilirim. 40 bin ortalamanın olacağı günler bizi bekliyor. Türkiye'de futbol artık çok güzel sahalarda oynanıyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"GEÇEN SENE BURADA 7-0'LIK SKOR VARDI"

Trabzonspor'un yükselerek devam eden form grafiğinin gelecek adına önemli olduğunu söyleyen teknik adam, "Geçen sene burada Trabzonspor 7-0'lık bir mağlubiyetle ayrılmıştı. Sezon başında önemli bir girdabın içindeydik. Çok meşakatli günler geçti. Transferde zorlandık, başkanımız ve yönetim kurulumuz mali tablonun düzeltilmesi için ciddi çaba sarfetti. Özellikle stadımızdan sonraki atağımızda bizi inanılmaz desteklediler. Biz öyle bir dönemden geliyoruz ki, 16 maçta 18 puan ve herkesin güvenini kaybetmek üzere olan bir takım. Hep beraber yaptığımız çalışmalar da bunun karşılığını gösterdi. İyi bir takım olduk. Trabzonspor'da olmaktan mutlu olan bir grupla çalışıyoruz, herkes bu konuda hem fikir. Trabzonspor takımının hedefleri başka, bunun için altyapı oluşturmak zorundayız, bunun için de bu günleri doğru geçmek ve bunlardan faydalanmak zorundayız. Önemli olan şey, başarılı olduktan sonra, başarı zorunluluğudur. Biz başarının hikayesini konuşacak durumda değiliz" diye konuştu.