Ersun Yanal: Kanser olmuşuz, aspirinle ağrıyı gidermeye çalışıyoruz

Yanal'ın yaptığı açıklamalarından öne çıkanlar böyle:

'Türkiye'nin sporda yeniden yapılanması gerekiyor'

Türk futbolunun sorunları var. Çok tartışılan yabancı konusu… Esas Türk sporunun tartışılması gerekiyor. Bu ülkenin yaklaşık 15 milyon çocuğu var. Genç bir nüfusa sahibiz. Kulüp yapılarını sorgulamak gerekiyor. Ondan sonra bu sorunlar giderilsin. Yoksa yabancı sayısını 3’e indirelim, 5 çıkaralım değil. Gerekli organizasyonları yapmadığınız zaman yine sorunlar çıkacak. Ne kadar samimiyiz bu konuda? O yüzden Türkiye’nin ciddi bir şekilde spor organizasyonuna bir bakış atması ve yeniden yapılanması gerektiğini düşünüyorum. Dernekler Yasası’ndan ayrılması ve gerekli yasaların çıkması lazım.

'Alt yapıdan 3. ismi takıma koymak zor görünüyor'

'Trabzonspor'un diğer kurumlardan bir avantajı var. İyi bir hamle yapılması durumunda altyapıdan bir çok futbolcu çıkarıp takıma koyabilecek güce sahip. Altyapıda yakın vadede olmasa da orta vadede yine 1 veya 2 oyuncu daha gelebilir. Ancak şu an da 2 futbolcumuzun haricinde 3. bir ismi takıma koymak zor görünüyor.

'Kanser olmuşuz, aspirinle ağrıyı gidermeye çalışıyoruz'

Türkiye’de ortak aklın bir arada olduğu, ortak fikirlerin oluştuğu platformlar çok az alıyor. Böyle bir geleneğimiz yok. Esas sorunumuz kaynağın değiştirilmesinde, geliştirilmesinde. Bizim kaynağımız var mı? Var. 15 milyon genç nüfustan bahsediyoruz. Herkes spor yapıyor. Kulüpler İspanya’da ciddi kaynak üretiyor. 2,5-3 milyon lisanslı sporcu var. Şu anda hem bizim üst ligimizde, hem de diğer liglerimizde yönetilen kulüplerin yapıları bu işi yapmaya uygun mu? Oradan başlayalım. Bu ciddi bir organizasyon. Ondan sonraki kurallar, kendiliğinden zaten ortaya çıkacak kurallar. Sorun ; bizim ülke olarak sporda yapılanmamızı gözden geçirip, ciddi kararlar almamızdır. Topyekün bu gerekiyor. Artık buna başlamalıyız. Böyle güçlü bir ülkenin sporda da söz sahibi olabilmesi için üretiyor olması gerekiyor. Bizler devşiriyoruz. Bu biraz içimi acıtıyor. Atletizmde devşirdiğimiz adamlarla başarı yakalıyoruz ve seviniyoruz. Kanser olmuşuz, aspirinle ağrıyı gidermeye çalışıyoruz. Bu işin aması yok. Mesut Özil ve Emre Can’ı Almanya yetiştirdi. Senin organizasyonundan çıkan biri varsa, biz de alkışlayalım.

'Yusuf Yazıcı'yı koruyup kollamalıyız'

Herkes sonuca göre konuşuyor. Yusuf Yazıcı daha öncede son oynadığı mevkide oynadı ve başarılı oldu. Bir değişklik yaparsınız tutmazsa yanlış yaptım dersiniz. Herşey sonuca göre değişiyor. Yusuf'un nerden gelip nereye gittiğine bakmalıyız. Yusuf hem beden hem kafa hemde futbol olarak değişiyor. Her gün değişen ve gelişen bir takımız. Çok fazla beraber oynayan futbolcularımız yok. Onu aşıyoruz. Yusuf yükselen bir değer. Onun gelişmesi için ben kendi adıma elimden geleni yaparım. Yusuf bazen defansif oynayacak bazen başka mevkilerde. İlerde belki de tamamen defansif oynayacak. Sosa'yı gördünüz. Ofansif gücü yüksek bir futbolcu ikinci yarıda defansif oynadı ve başarılı oldu.

'Sert bir lig olacak'

Galatasaray lige iyi başladı. İlerleyen haftalarda kaygılar artabilir. Öyle olunca ilginç sonuçlar olabilir. Sert bir lig olacak. Sevindirici olan şeyler de var. Statlarımız var, zeminler biraz daha düzelmeye başladı. Seyirci ve kaliteyle daha iyi olabilir. Ligimizin ciddi bir amacı olması gerekiyor. Bazı şeyleri doğru söylemek gerekiyor. FIFA’nın açıkladığı 100 futbolcu içinde 1 oyuncumuz var. 1 oyuncu FIFA’nın açıkladığı 100 listesinde yer alıyor. Ne kadar kaliteliyiz derken buna da bakmak gerek. Başkalarıyla rekabet ettiğimizde çok rekabetçi gibi görünmüyoruz. Doğru organizasyonları yapınca zaten iddialı bir milletiz. O zaman daha iyi üreteceğiz, yetiştireceğiz. Belki orta vade ama gerekli olan en önemli şey bu diye düşünüyorum.

'Abdülkadir’e çok güveniyoruz'

Buraya oyuncu getirmek çok zor. Birçok şey sıkıntılı gidebiliyor. Buraya gelmek isteyen oyuncuları alalım dedik. Bazen zorlanıyorsunuz. Ama bu sıkıntıları çözmek için tedbirimizi aldık. Bazen hiç ummadığımız oyuncular kazanacağız. Yokluklar bazen varlıklar doğurur. Sorunu çözecek oyuncu üretirsek kazanç elde etmiş olacağız. Abdülkadir’e çok güveniyoruz. İyi bir oyuncu. Onu iyi korumak ve kollamak gerek. Onun gelişimi için olanaklar sunmak önemli. Oyuncuya çılgın gibi tekliflerle, olgunlaşmadan kafasının uçmasını engellemek… Hepsi karmaşık iş.

'Uzun zamandan beri burada böyle şeyler olmuyor'

Kimsenin dili, dini ırkı bizi ilgilendirmiyor. Uygun şartlar oluştuğunda oyuncunun getirilmesi önemli. Oyuncularımız şu an keyifli. Zamanla daha iyi olacağız. Uzun zamandan beri burada böyle şeyler olmuyor. Biz burayı doğru anlatmak ve tanıtmak zorundayız. Buranın insanını doğru anlatmak zorundayız. Sizi sevip de bağrınıza basarlarsa sevimli bir ortamda bulunursunuz. Hele hele onların istediği ve sevdiğiyseniz çok keyifli olabilir.

'Milli takım umarım Rusya'da olur'

Luceslu ile telefonla maçtan önce ve maçtan sonra görüştük. Hem oyuncularla ilgili teşekkür etti hem de oyuncularla ilgili bilgi aldı. Bazı şeyleri çok da abartmamak lazım. Bu göreve gelmiş olanların hepsi tecrübeli. Uzmanlık alanları. Seçimlerde saygı duymalıyız. Milli takımda bir seçim var. Saygı göstermek zorundayız. Orada bulunan kişilerin tercihleri elbette eleştirilebilir. Evet Milli Takım kazandı ve şansı halen devam ediyor. Umarım orada oluruz. Orada olmak önemli bir prestij. Hepimiz bu konuda katkıda bulunmak ve destek olmak durumundayız. Biz bilgi paylaşıyoruz. Lucescu’nun o anlamda kuramayacağı ilişki de yok.

Ajansspor