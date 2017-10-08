Ersun Yanal: Sezonun kalan maçlarında bir ritim yakalamak zorundayız

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Katar'da Al Sadd takımıyla oynadıkları ve 2-1 kazandıkları özel maçın ardından yaptığı açıklamada sezonun kalan maçlarında bir ritim yakalamak zorunda olduklarını ve bunu sezon sonuna kadar devam ettirmeleri gerektiğini söyledi.

Ersun Yanal, Al Sadd ile oynadıkları hazırlık maçının kendileri için iyi bir fırsat olduğunu belirterek, ""Kadromuzun iki takımı çıkaracak çoğunlukta olması böyle bir maç için bizi oldukça iyi bir fırsat olarak değerlendirmemize neden oldu. Bizim Katar'la olan ilişkilerimiz ve diyaloglarımızdan dolayı bugün önemli bir deneyim gerçekleştirdik. Futbolun dışındaki etkenler olarak iyi bir bağ kurduğumuzu düşünüyorum. Buda farklı katma değerlerle geri dönecektir. Bugün sıcağın dışında her şey olumlu geçti. Oynamayan oyuncuların oynamaları, sakatlık olmadan tamamlamaları iyi bir sonuçtu. Bundan sonraki oynayacağımız maçlarda ritim yakalamak ve bunu sezon sonuna kadar devam ettirmek zorundayız. Milli takıma giden oyuncularımızın dışındaki oyuncularımızın da hazırlık yapması ve sayısal olarak da onları görmemiz açısından olumlu geçti. Bu hazırlık karşılaşmasını yaptıktan sonra en azından bir değişiklikle tekrar lige uyum sağlayacağız. Bu hazırlık maçı da bunun hazırlığı şeklinde geçti" dedi.

"EBRAR İÇİN DAHA ÇOK ERKEN"

Karşılaşmada forma giyen genç oyuncu Tayyip Ebrar ile ilgili de konuşan Yanal, "Ebrar için daha çok erken. Onun oynadığı bölgede sayısal çok fazla oyuncumuz var. Haftanın 3 günü bizimle antrenman yapıyor. Özel antrenmanlarda yaptırmaya başladık. Altyapımız bizim için değerli, ilgileneceğiz. Onun gibi birkaç oyuncumuz daha var. Onlara da her fırsatta şans verip değerlendirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN USTA: "GÜZEL BİR MAÇ OLDU"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, ise maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Dün buraya geldik yarın döneceğiz, gerçekten burada çok güzel bir karşılama oldu. Katar ile Türkiye arasında samimi bir havanın olduğunu burada bir daha görmüş olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi çok iyi ağırladılar. Bir sonraki milli takım arasına onları davet ettik. Türkiye'nin misafirperverliğini sıcak severliğini ve konuk severliğini gösterelim istiyoruz. Spor üzerinde bu tarz organizasyonlar gerçekten çok anlam ifade ediyor. Burada Türkiye'den Katar'da görev yapan öğretmenlerimize, güvenlik güçlerine birçok arkadaşımıza rastladık. Yine çok sayıda iş adamı vardı, onlarla da görüştük. Hem onlar açısından, hem Trabzonspor açısından, hem de Katar-Türkiye açısından anlamlı bir gündü" şeklinde konuştu.

Usta, devre arası kampının Katar'da yapılıp yapılmayacağı yönünde bir soruya ise, "Burası kamp için uygun bir yer. Katar'a gelmişken arkadaşlarımız bunları da değerlendiriyor" yanıtını verdi.