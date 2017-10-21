Ersun Yanal Trabzonspor'dan yıl sonuna kadarki maaşını talep etmiş

Trabzonspor'da geçtiğimiz günlerde Ersun Yanal'ın sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilmişti. Yanal'ın Trabzonspor'dan karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin fesih edilmesi için istediği para hakkında ise bir çok iddia ortaya atıldı.

Konuyla ilgili gerçeği ise Milliyet Gazetesi Spor Yazarı Cemal Ersen ortaya çıkardı. Ersen bugünkü yazısında Ersun Yanal ile yaptığı konuşmaya yer verdi.

Bordo mavili takımda üst üste gelen kötü sonuçların ardından Medikal Park Stadı'nda Akhisarspor karşısında alınan 6-1'lik hezimet bardağı taşıran son dalma olmuştu. Trabzonspor yönetimi Ersun Yanal ile hemen masaya otursa da bir türlü karşılıklı anlaşmaya varılamadı. Başkan Muharrem Usta'nın da yurt dışında bulunduğu ortamda yönetim Ersun Yanal'ın sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini duyurmuştu.

Karşılıklı anlaşma sağlanamamasının sebebinin ise Ersun Yanal'ın bordo mavili kulüpten, sezon sonuna kadar olan alacaklarını istemesi olduğu ileri sürülmüştü.

Cemal Ersen bugünkü köşe yazısında olayın gerçek yüzünü ortaya çıkardı. İşte Ersen'in yazısından yer alan o bölüm şöyle: 'Ersun hocaya sordum: “Nedir işin aslı?” diye. Geçmişe dönük 2.5 aylığı ile yıl sonuna kadarki maaşını talep etmiş. Ne tazminat, ne sezonun tamamına dair istek var'