Trabzonspor'da golcü kampa yetişecek

Trabzonspor’da transfer hareketı tüm hızıyla devam ediyor. Savunmayı güçlendiren Bordo-Mavililer’de şimdi sıra hücuma dönük transferlerde. Kanatlar için, Mehmet Ekici takasında alınması planlanan Aatif’ın durumuna göre çalışan Karadeniz temsilcisi, her ne olursa olsun forvete ise en az 1 takviye yapacak.

Ersun Yanal sabırsız

Yönetim kanadından üst üste gelen iyi haberlerle mutlu olan teknik direktör Ersun Yanal da ligin ilk yarısının en büyük sıkıntısının ortadan kalkmasını sabırsızlıkla bekliyor. Her gün görüştüğü Başkan Muharrem Usta’ya bu talebini hatırlatan deneyimli hocaya, müjdeli haberlerin de ulaştırıldığı öğrenildi.

Liste çok kabarık

Usta’nın Yanal’a, “Sıkıntıları, eksikleri biliyoruz. Ancak malum, ara transfer biraz sıkıntılı. Ne olursa olsun forvet transferini kamp bitmeden mutlaka gerçekleştireceğiz” bilgisini aktardığı vurgulandı. Rodallega, Niasse ve Ömer Şişmanoğlu gibi isimler halen Bordo-Mavililer’in gündemindeki sıcaklığını korurken, ilk yarıda hücuma yaptığı katkıyla (6 gol 3 asist) dikkatleri üzerine çeken Osmanlısporlu Ndiaye için de Başkent temsilcisinden haber bekleniyor.

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