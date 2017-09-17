Ersun Yanal'dan öğrencilerine Emre Belözoğlu uyarısı
Fırtına’nın teknik direktörü Ersun Yanal, son yapılan idmanda oyuncularını sık sık uyardı.
Fırtına’nın teknik direktörü Ersun Yanal, son yapılan idmanda oyuncularını sık sık uyardı. Ligin en iyi pas yapan ekiplerinden biriyle karşılaşacaklarını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, özellikle orta sahada kilit isim olan Emre Belözoğlu’na dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.
55 yaşındaki hocanın öte yandan Başakşehir’in kanat oyuncuları Visca ve Elia için de özel önlem alabileceği kaydedildi.
(Fanatik)
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