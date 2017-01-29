Ersun Yanal'dan yeni transfer yorumu

Trabzonspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, 4-0 kazandıkları Gaziantepspor maçının ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Yeni transferlerin takıma çok iyi katkı sağladığını söyleyen Ersun Yanal, şu sözleri kullandı...

''Trabzonspor'un futbolun değeri ülke futbolu için oldukça fazla. Bir efsaneyi kapattık, Avni Aker Stadyum'unu artık içimizde yaşayacağız. Beklentileri karşılayabilmek için çok çalışıyoruz. Birikimlerimiz var, bu birikimlerle sonuç alabilmek için oldukça yoğunuz. Avni Aker'de kazanan olarak ayrılarak ne olursa olsun tarihe geçmiş olduk.''

''Yeni ismiyle Medical Park Stadyumu'na galibiyetle başlamak ve taraftarla kucaklaşmak gerekiyordu. Her şeyden önemlisi bir şeyleri paylaşıyor olmamız. Uzun süredir bu arzumuzu sonuca çeviriyor olmamız. Oyuncularıma yıkılmayıp ayakta kalmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Aramıza yeni katılan oyuncularımız var. Olcay Şahan, Mas, Pereira, Rodallega gibi... Onların da Trabzonspor'u kucakladığını gördüm. Buna da çok ihtiyacımız vardı.''

''Yönetim, teknik heyet, futbolcular, medya herkesin yardımcı olması lazım. Başarının sinyallerini yavaş yavaş alıyoruz. Abartmadan, ayaklarımız yere basa basa devam etmemiz lazım. Yeni statta ilk maçı kazanmaktan dolayı da ayrıca mutlu olduk.''