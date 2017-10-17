Ersun Yanal'ın gidişinden sonra Rodallega'nın paylaşımı dikkat çekti

Trabzonspor yönetimi dün akşam 6-1’lik Akhisar yenilgisinin ardından Ersun Yanal sözleşmesini tek taraflı olarak fesih etti.

Bordo mavili takımda Yanal ile yolların ayrılmasının ardından gözler futbolculara çevrildi. Ersun Yanal ile arasında problem olduğu yönünde haberler çıkan, Karadeniz ekibinin Kolombiyalı forveti Hugo Rodallega, tecrübeli teknik adamın gönderilmesine ilk tepki veren isimlerden biri oldu.

Rodallega, sosyal medya hesabından Yanal’ın ayrılmasının ardından yayınladığı mesajında, “İyi ve kötü zamanlarda... Takım olarak birlikte” ifadelerini kullandı.