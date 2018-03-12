Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ersun Yanal'ın istediği Albin Ekdal, Hamburg'un en kötü transferi seçildi

Ersun Yanal'ın Trabzonspor'da görev yaptığı dönemde transferinde ısrarcı olduğu Albin Ekdal takımının en kötü 5 transferi arasında gösterildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Trabzonspor'da İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkan olduğu dönemde teknik direktör Ersun Yanal'ın 4.5 milyon Euro bonservis  bedeli olmasına rağmen ısrarla alınmasını istediği ancak Hacıosmanoğlu'nun transferini yapmadığı Albin Ekdal, Alman spor medyası tarafından Hamburg'un en kötü beş transferinden birisi olarak hedef gösterildi. 

İtalya'nın Calgari takımından transfer edilen ve Alman ekibinde 3. sezonunu geçiren 28 yaşındaki İsveçli futbolcu bugünlerde Alman medyasının manşetlerinde yer alırken, tarihin en kötü dönemini geçiren Hamburg kulübünün en kötü transferleri arasında yerini alıyor.

(Trabzonhaber)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Fatih Portakal da bozkurt yaptı

Fatih Portakal da bozkurt yaptı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Tuzu azaltmak için şu 5 adımı izleyin

Tuzu azaltmak için şu 5 adımı izleyin

Ekmekten el bombası yaptı

Ekmekten el bombası yaptı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA