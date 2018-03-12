Ersun Yanal'ın istediği Albin Ekdal, Hamburg'un en kötü transferi seçildi
Ersun Yanal'ın Trabzonspor'da görev yaptığı dönemde transferinde ısrarcı olduğu Albin Ekdal takımının en kötü 5 transferi arasında gösterildi.
Trabzonspor'da İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkan olduğu dönemde teknik direktör Ersun Yanal'ın 4.5 milyon Euro bonservis bedeli olmasına rağmen ısrarla alınmasını istediği ancak Hacıosmanoğlu'nun transferini yapmadığı Albin Ekdal, Alman spor medyası tarafından Hamburg'un en kötü beş transferinden birisi olarak hedef gösterildi.
İtalya'nın Calgari takımından transfer edilen ve Alman ekibinde 3. sezonunu geçiren 28 yaşındaki İsveçli futbolcu bugünlerde Alman medyasının manşetlerinde yer alırken, tarihin en kötü dönemini geçiren Hamburg kulübünün en kötü transferleri arasında yerini alıyor.
(Trabzonhaber)
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