Ersun Yanal'ın onay vermesi halinde Trabzonspor Ishak Belfodil ile sözleşme imzalayacak

Trabzonspor'un yanı sıra Bursaspor ve Akhisar Belediyespor'un da ilgilendiği Cezayirli forvet oyuncusu Ishak Belfodil, bordo-mavili kulübe ikinci kez haber yollayarak gelmek için hazır olduğunu iletti. Trabzonspor'da orta saha ve defans hattına takviye yapmak için yoğun çaba harcayan yönetim kurulu, forvet hattı için yapılması planlanan takviyeyi ikinci plana atmıştı. Daha önce ismi gündeme gelen Standard Liege'nin Cezayirli forvet oyuncusu Ishak Belfodil'e ise bu süre içerisinde Bursaspor ve Akhisar Belediyespor talip oldu. Kulübünden 1 Milyon 500 bin Euro bonservis bedeliyle ayrılması gündemde olan oyuncu ise bunun üzerine bordo-mavili kulübe ikinci kez haber yollayarak, gelmeye hazır olduğunu iletti. Bordo-mavili yönetimin bu durumu teknik direktör Ersun Yanal ile görüşerek karara bağlaması bekleniyor.

FORVET ARKASI DA OYNUYOR

1.92 boyunda olan Belfodil forvet ve forvet arkası mevkilerinde oynayabiliyor. Geçen sezon ligde 11 gol ve 6 asistle oynamıştı.

MİLLİ TAKIMIN BANKOSU

İlk olarak 14 Ağustos 2013 tarihinde Cezayir Milli Takımı'nın formasını giyen Belfodil 14 maçta 2 gole imza attı. Belfodil Fransa Milli Takımı'ının alt takımlarında da oynadı.

Takvim