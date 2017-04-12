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Gençlerbirliği Gaziantepspor'u yaktı!

Gaziantepspor, erteleme maçında Gençlerbirliği ile karşılaştı! 90 dakika sonunda Gençlerbirliği, Gaziantepspor'u 1-0 mağlup etti.

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Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın erteleme maçında Gaziantepspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Gençlerbirliği, Gaziantepspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başardı. Gaziantepspor son 2 maçını da puansız kapatmış oldu.
 
İlk yarısı 0-0 sona eren maçta Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 69. dakikada Serdar Gürler kaydetti.
 
Bu galibiyetin ardından Gençlerbirliği Spor Toto Süper Lig'de puanını 36'ya çıkarırken, Bülent Uygun'un çalıştırdığı Gaziantepspor 22 puanda kaldı.
 
Gaziantepspor ligin 28. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile, Gençlerbirliği ise sahasında Kayserispor ile oynayacak.

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