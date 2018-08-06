Yeni sezona yeni yapılanmayla giren Galatasaray’da Ertuğrul Erdoğan’ın yardımcıları belli oldu, isimlerden biri taraftarı özellikle mutlu etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve 7DAYS EuroCup yeni bir kadro ve yeni bir teknik yapılanmayla başlayacak Galatasaray‘da Koç Ertuğrul Erdoğan’ın yardımcıları belli oldu.

Eurohoops‘un da doğruladığı bilgiye göre Erdoğan’ın yardımcılıklarını Tutku Açık ve Ömer Uğurata yapacak.

Bilginin sosyal medyada yayılmasıyla beraber sarı-kırmızılı taraftarda bir dönem Galatasaray formasında gösterdiği performansla kalplerde yer eden Tutku Açık’ın kulübe dönüşü sevinç yarattı.

2010-12 yılları arasında Galatasaray forması giyen eski oyun kurucu pasör oyun tarzı, karakteristik saç stili ve lider karakteriyle akıllarda kalmıştı.