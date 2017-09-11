Ertuğrul Sağlam hakemlere isyan etti

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında hakemlere yüklendi. Sağlam, "Bugün kırmızı kartlık bir pozisyon vardı. Orta hakemi de, 4. hakemi de affetmeyeceğim. İkisinin de 3 metre önünde oldu pozisyon" ifadelerini kullandı.

Güzel bir maç olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "İzleyenler zevk aldı. Bol gol ve pozisyon vardı. Böyle bir maç izlettirdiğimiz için mutluyuz diyemeyeceğim. Ancak izleyenler keyif aldı. İki devreye de gol yiyerek başladık. Maçın başında gol yeyip, karşınızda hızlı oyuncuları olan Kasımpaşa varken işiniz zorlaşıyor. Ancak ikisinde de dengeyi bulduk. Rakibin direkten dönen topları var, bizim de pozisyonlarımız var. Final maçlarını iyi değerlendirebilseydik gol bulabilirdik. 2-2'den sonra akıllı olabilseydik öne geçebilirdik. Son yediğimiz gol öncesindeki faulü incelemek lazım" diye konuştu.

"Orta hakemi ve 4. hakemi affetmeyeceğim"

Hakem hatalarına vurgu yapan Sağlam, "Maçta bir pozisyon var ki, hem orta hakemi, hem 4. hakemi affetmeyeceğim. Çok net bir kırmızı karttı ve ikisinin de görmemiş olması beni çok düşündürdü ve üzdü. İyi niyetli bir karar olduğunu söyleyemeyeceğim. Bundan önceki Antalya maçında verilen penaltıya karambol dedik. Daha önce Khalid'in attığı yüzde 100'lük golde verilen karara da bir şey demedik ama buradaki pozisyon affedilecek bir karar değil. İki hakemin de 3 metre önünde oldu. Maçın gidişatını da değiştirdi. Bu karar maçın gidişatını değiştiren bir karar oldu. Son dakikalarda yediğimiz golle mağlup olmak bizi üzdü. Defansif anlamda daha iyi yapmamız gereken şeyler var, takım savunması konusunda hatalarımız var. Bunları gidermeye çalışacağız. Hatalarla, yapılan güzel şeylerle deplasmanda 2 gol attığımız maçı maalesef puansız kapattık. Bu açıdan üzgünüz ama takımımızda bir potansiyel var. Bunu daha yukarılara çıkarmak istiyoruz. Yaptığımız hataları giderip önümüzdeki hafta açılacak olan yeni stadımızda iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum, güzel bir galibiyet aldılar" diyerek sözlerini tamamladı.