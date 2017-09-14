Ertuğrul Sağlam kimdir? Ertuğrul Sağlam istifa mı etti?

Ertuğrul Sağlam istifa edip etmediği merak ediliyor. İddialara göre, Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam istifa etti belirtildi. Ancak Sağlam'ın 150 bin euro alacağından vazgeçtiği bildirildi. Spor Toto Süper Lig'te teknik direktör Ümit Özat'ın ardından bir ayrılık daha yaşandı. Sezon başında Süper Lig'e yükselen Evkur Yeni Malatyaspor'un başına geçen teknik direktör Ertuğrul Sağlam İstifa etti. Tecrübeli teknik adamın 150 bin euro alacağından vazgeçtiği bildirildi.



ERTUĞRUL SAĞLAM İSTİFA ETTİĞİ KESİNLEŞTİ!



Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam istifa ettiği netleşti. Bir süre devam eden anlaşmazlıklar nedeniyle görevini bırakan tecrübeli hoca, sözleşme geregi 150 bin euro tazminat ödeyecek. Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör Ümit Özat'ın ardından bir ayrılık daha yaşandı. Sezon başında Süper Lig'e yükselen Evkur Yeni Malatyaspor'un başına geçen teknik direktör Ertuğrul Sağlam istifa etti.



SAĞLAM 150 BİN EURO TAZMİNAT ÖDEYECEK!



Tecrübeli teknik adam bir süre devam eden anlaşmıklar nedeniyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Sağlam sözleşme gereği 150 bin euro tazminat ödeyecek.



ERTUĞRUL SAĞLAM KİMDİR?



Samsunspor ve Beşiktaş’da uzun yıllar forvet mevkiinde oynamış olan ve de 1993–1997 yılları arasında Türkiye A Milli Takımı’nın değişmez ismi olan Türk futbolcu. Aktif futbol hayatını noktaladıktan sonra teknik direktör olarak çalışmaya başlamış olan Sağlam, ilk olarak eski takımı Samsunpor’da görev almış, daha sonra da Kayserispor, Beşiktaş ve Bursaspor’u çalıştırmıştır.



Ertuğrul Sağlam, 19 Kasım 1969 tarihinde, Ereğli’de dünyaya geldi. Liseyi Ereğli’de tamamlayan Sağlam, 1979–1985 yılları arasında Ereğli Demirspor’un altyapısında futbol oynadı.



Üniversite eğitimi için İstanbul’a yerleşen Sağlam, Yıldız Teknik Üniversitesi, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği bölümüne kayıt oldu. Üniversite’de okurken bir yandan da futbola olan ilgisini kaybetmeyen Sağlam, Fenerbahçe’nin genç takımına girerek burada futbol kariyerine devam etti.



Spor Akademisi’ne kayıt olan sağlam, bu bölümden başarıyla mezun oldu ve de sonrasında aynı bölümde master derecesi almaya hak kazandı. 1986 yılında Gaziantepspor’a transfer olan Sağlam, 1986–1988 yılları arasında Gaziantep formasını giydi. Bu ayrıca başarılı futbolcunun ilk 1. Lig deneyimiydi.



1988 yılında Samsunspor’a transfer olan Sağlam, 1994 yılına kadar bu takımın renkleri altında sahaya çıktı ve de görev aldığı 138 maçta toplam 42 gol kaydetti. Samsunpor’daki başarısı sayesinde dört büyüklerin dikkatini üzerine çeken Sağlam, 1994–1995 futbol sezonunun başlangıcında Beşiktaş ile antlaşmaya imza atarak siyah beyazlı takıma transfer oldu.



Beşiktaş’ta forvet olarak görev yapan başarılı oyuncu, siyah beyazlı forma altında sahaya çıktığı 167 maçta toplam 103 gol kaydederek takımının efsaneleri arasına girmeyi başardı. Sağlam’ın forma giydiği son takım ise 2000–2003 yılları arasında kadrosunda 2. kez yer aldığı Samsunspor oldu. Bu takımdaki ikinci seferinde 75 lig maçında sahaya çıkan Sağlam, toplam 21 gol kaydetti ve de 2003 yılının sonunda aktif futbol hayatını noktaladı.



Lig maçlarının yanı sıra Milli Takım’ın da vazgeçilmez oyuncularından birisi olan sağlam, 1986 yılında 16 Yaş Altı, 1987–1988 yılları arasında 18 Yaş Altı, 1991 yılında 21 Yaş Altı ve son olarak 1993–1997 yılları arasında Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın kadrolarında yer aldı. A Milli Takım’da sahaya çıktığı 30 maçta 11 gol kaydeden başarılı oyuncu, toplam 41 kez milli formayı giyme şansını buldu.



Aktif futbol yaşamını sonlandırmasının ardından teknik direktör olarak göre alan Sağlam, ilk olarak 2003–2004 futbol sezonunda eski takımı Samsunpor’u çalıştırdı. 2004–2005 futbol sezonuna takımının TSYD Kupası’nı almasıyla güzel bir başlangıç yapan teknik adam, klüp içerisindeki sorunlardan dolayı sezonun sonunda görevinden istifa etti.



Samsunspor’un ardından ligden düşmemek için mücadele eden Kayserispor’a transfer olan Sağlam, takımı ligde 3.’lüğe kadar taşıdı ve de ligi 5. olarak bitirmelerini sağladı. Kayserispor ligde 5. olmasının ardından tarihinde ilk defa Avrulpa turnuvalarında oynama fırsatını buldu. Intertoto Kupası’nda aldığı 2 galibiyetin ardından UEFA kupasına katılan Kayserispor, III. turda elenerek kupaya veda etti.



Kayserispor’un ardından 2007–2008 sezonunda Beşiktaş’ı çalıştıran tecrübeli hoca, 2009 yılında Beşiktaş’tan ayrılarak Bursaspor’un başına geçti. Sağlam’ın çalıştırdığı Bursaspor 2009–2010 futbol sezonunda Türkiye Süper Ligi’nin şampiyonu oldu; bu Süper Lig’de dört büyükler dışındaki bir takımın yaşadığı ilk şampiyonluk olurken, Sağlam’ın da antrenör olarak ilk şampiyonluk deneyimi oldu. Bursaspor bu derecenin ardından 5. Büyük olarak anılmaya başladı, Sağlam’a ise taraftarlar “Adam gibi adam, Ertuğrul Sağlam” sloganları ile sevgi gösterilerinde bulundular.