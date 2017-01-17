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Ertuğrul Sağlam resmen açıklandı!

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, teknik direktörlük görevine Ertuğrul Sağlam'ı getirdiklerini duyurdu.

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Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, teknik direktörlük görevine Ertuğrul Sağlam'ı getirdiklerini kişisel Facebook sayfasından duyurdu.

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