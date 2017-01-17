Ertuğrul Sağlam resmen açıklandı!
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, teknik direktörlük görevine Ertuğrul Sağlam'ı getirdiklerini duyurdu.
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, teknik direktörlük görevine Ertuğrul Sağlam'ı getirdiklerini kişisel Facebook sayfasından duyurdu.
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