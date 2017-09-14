Ertuğrul Sağlam Yeni Malatyaspor'daki görevinden istifa etti
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam istifa etti.
Süper Lig'de Ümit Özat'tan sonra bir ayrılık daha yaşandı.
Sezon başında Süper Lig'e yeni yükselen Evkur Yeni Malatyaspor'un başına geçen teknik direktör Ertuğrul Sağlam istifa etti.
Tecrübeli teknik adamın 150 bin euro alacağından vazgeçtiği bildirildi.
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