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Ertuğrul Sağlam'ın takımı Traktör Sazi Şampiyonlar Ligi'nde havlu attı

Ertuğrul Sağlam'ın başında bulunduğu İran ekibi Tractör Sazi, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Suudi Arabistan temsilcisi El-Ehli'ye deplasmanda 2-0 yenildi.

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İran ekibi Traktör Sazi, Asya Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 5. hafta maçında Suudi Arabistan'ın El-Ehli takımına konuk oldu.

İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede El-Ehli 49. dakikada Mohanad Aseri ve 90. dakikada Momen Zakaria'nın attığı gollerle müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla, grup maçlarının bitmesine bir hafta kala 2 puanı bulunan Traktör Sazi turnuvaya veda etti. Eski Fenerbahçeli futbolcu Sergiy Rebrov'un çalıştırdığı El-Ehli ise puanını 11'e çıkararak son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

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