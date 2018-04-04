Ertuğrul Sağlam'ın takımı Traktör Sazi Şampiyonlar Ligi'nde havlu attı

İran ekibi Traktör Sazi, Asya Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 5. hafta maçında Suudi Arabistan'ın El-Ehli takımına konuk oldu.

İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede El-Ehli 49. dakikada Mohanad Aseri ve 90. dakikada Momen Zakaria'nın attığı gollerle müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla, grup maçlarının bitmesine bir hafta kala 2 puanı bulunan Traktör Sazi turnuvaya veda etti. Eski Fenerbahçeli futbolcu Sergiy Rebrov'un çalıştırdığı El-Ehli ise puanını 11'e çıkararak son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.